Pallamano, vittoria in trasferta per l'under 16 dell'Abc Bordighera

Vittoria in trasferta per l'under 16 dell'Abc Bordighera. I ragazzi della squadra di pallamano sconfiggono il Ferrarin Milano.

"​Splendida prestazione esterna per i nostri ragazzi dell'under 16, che conquistano una rotonda vittoria per 60 a 16 sul campo avversario al termine di un incontro indirizzato fin dai primi minuti. Il primo tempo si era, infatti, concluso 6 a 30" - fa sapere l'Abc Bordighera - "​ ​Nonostante si affrontassero due compagini di pari età, la maggiore esperienza e l'affiatamento del nostro gruppo hanno fatto la differenza fin dalle prime battute. I ragazzi sono scesi in campo con il piglio giusto: aggressivi in difesa, lucidi nelle scelte di gioco e bravi a sfruttare le ampiezze per punire ogni disattenzione dei padroni di casa".

"​L'ampio margine maturato già nella prima metà di gara ha permesso allo staff tecnico di ruotare tutti gli elementi a disposizione, dando spazio e minuti preziosi a tutta la rosa" - sottolinea l'Abc Bordighera - "​Va fatto un grande plauso alla squadra di casa: pur avendo un bagaglio d'esperienza inferiore, i ragazzi avversari non hanno mai smesso di lottare su ogni pallone, dimostrando grande carattere e vera passione sportiva dall'inizio alla fine. ​ Per i nostri giovani atleti si tratta di un ottimo test che conferma la bontà del lavoro svolto durante gli allenamenti settimanali. Ora la testa va subito al prossimo impegno, che andrà in scena al palazzetto di Bordighera sabato 17 ottobre alle 17 contro il Menton e sarà valida per il campionato francese Paca U15, per continuare su questa strada! ​ Bravi ragazzi, orgogliosi di voi".