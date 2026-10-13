Ginnastica artistica. ASD Insieme Sanremo, Matilde Pescador e Rebecca Amoretti oro e argento nella gara di Sant’Eusebio

Inizio di stagione ricco di soddisfazioni per la ASD Insieme Sanremo, che domenica 11 ottobre si è distinta a Sant’Eusebio, nel Genovese, in occasione della gara FGI riservata al livello Silver Eccellenza, il massimo previsto dal circuito.

Le atlete sanremesi, tra le più esperte dell'associazione, sono scese in pedana affrontando gli esercizi al corpo libero, alla trave e al volteggio su tavola. In una competizione di alto profilo tecnico, le ginnaste hanno saputo mettere in evidenza preparazione, precisione e determinazione.

A regalare la soddisfazione più grande è stata Matilde Pescador, classe 2010, in gara nella categoria Senior 1. Con un’esecuzione convincente e una prova caratterizzata da efficacia e precisione, la giovane ginnasta ha conquistato la prima posizione, portando a casa una meritata medaglia d’oro. Un risultato significativo, che valorizza il lavoro svolto durante la preparazione e segna un esordio particolarmente positivo nella nuova stagione agonistica.

Ottima anche la prestazione di Rebecca Amoretti, classe 2008, impegnata nella categoria Senior 2. L’atleta, la più esperta del gruppo, ha concluso la gara al secondo posto, con un distacco di appena 15 centesimi di punto dalla prima classificata. Nonostante una caduta abbia condizionato la sua prova, la ginnasta ha comunque dimostrato un livello tecnico di rilievo, confermando il proprio valore e le proprie capacità.

Il bilancio della trasferta è dunque decisamente positivo per l'associazione sanremese, che torna dalla competizione con un primo e un secondo posto. Risultati che testimoniano la qualità del lavoro portato avanti nella sezione di ginnastica artistica e rappresentano un incoraggiamento importante per il prosieguo della stagione.

A condividere la soddisfazione per le prestazioni delle atlete erano presenti a bordo pedana i tecnici Sonia Di Marcoberardino e Angelica Stella, insieme ai familiari che hanno accompagnato le ginnaste sostenendole con affetto ed entusiasmo.

Per la ASD Insieme Sanremo, questo doppio piazzamento sul podio costituisce un’importante conferma del percorso intrapreso. L’impegno delle ginnaste e dello staff tecnico continua infatti a sostenere la crescita della sezione, sulla quale l’associazione investe con convinzione, dedicando particolare attenzione alle attrezzature e alla sicurezza delle atlete per garantire loro un ambiente adeguato e protetto in cui allenarsi, crescere e affrontare con serenità le sfide tecniche.