Carmo Langan, conclusi i lavori di asfaltatura: la strada tra Valle Argentina e Val Nervia torna a nuova vita (Foto)

Carmo Langan ritrova una carreggiata rinnovata. Sono terminati i lavori di asfaltatura lungo uno degli itinerari più suggestivi e strategici dell'entroterra imperiese, la strada che collega la Valle Argentina alla Val Nervia, mettendo in comunicazione i territori di Molini di Triora, Pigna e Dolceacqua. Dopo un periodo di attesa e una situazione che richiedeva interventi di manutenzione, il cantiere ha completato il rifacimento del manto stradale, restituendo alla viabilità un aspetto decisamente più decoroso. Un intervento importante per una direttrice che rappresenta un collegamento fondamentale per chi vive nelle vallate, ma anche per quanti frequentano queste zone alla ricerca di paesaggi, borghi e percorsi panoramici.

La conclusione dei lavori arriva a pochi giorni dalla precedente documentazione del cantiere, quando l'asfaltatura era ancora in corso e il nuovo manto stava progressivamente sostituendo la superficie deteriorata. Ora l'intervento è terminato e la strada si presenta rinnovata, con benefici attesi in termini di percorribilità e comfort di marcia. Il collegamento di Carmo Langan non è infatti una semplice arteria secondaria: attraversa un'area montana di grande valore paesaggistico e permette di passare da una vallata all'altra, offrendo un'alternativa di collegamento particolarmente importante per i piccoli centri dell'entroterra.

La strada che da Molini di Triora sale verso il valico raggiunge poi la zona di Pigna, consentendo di proseguire verso la Val Nervia e, attraverso la rete viaria locale, in direzione di Dolceacqua. Si tratta di un percorso che si sviluppa tra boschi, crinali e scorci panoramici, frequentato durante tutto l'anno da automobilisti, motociclisti, ciclisti ed escursionisti. La direttrice tra Molini di Triora e Carmo Langan si estende per quasi 11 chilometri, mentre il tratto che collega Pigna al valico raggiunge circa 13 chilometri. Distanze che rendono evidente l'importanza di mantenere in buone condizioni una viabilità montana che attraversa territori vasti e spesso caratterizzati da collegamenti alternativi limitati.

Il completamento dell'asfaltatura assume un significato particolare anche alla luce delle prospettive di sviluppo del turismo lento e della mobilità cicloturistica. Carmo Langan rientra infatti nel contesto degli itinerari che valorizzano l'Alta Valle Argentina e i collegamenti tra la costa e l'entroterra, con percorsi che dalla zona di Dolceacqua risalgono verso le montagne per poi ridiscendere attraverso Molini di Triora e Badalucco, in direzione di Taggia. Un territorio che negli ultimi anni sta cercando di rafforzare la propria attrattività attraverso la valorizzazione delle strade panoramiche, dei sentieri e delle località dell'entroterra. In questo quadro, la qualità delle infrastrutture rappresenta un elemento essenziale per rendere più agevole la scoperta di luoghi spesso lontani dai principali flussi turistici.

La zona di Carmo Langan costituisce inoltre un punto di passaggio per chi vuole raggiungere alcune delle località montane più conosciute del Ponente ligure, fino a Colle Melosa e al comprensorio del Monte Saccarello. Un'area particolarmente apprezzata dagli appassionati delle due ruote, che scelgono queste strade per i percorsi immersi nella natura e per la possibilità di attraversare paesaggi differenti nel corso della stessa escursione. Il nuovo asfalto può quindi contribuire a migliorare l'esperienza di chi percorre l'itinerario per motivi turistici e sportivi, fermo restando che si tratta di una strada di montagna dove è sempre necessario prestare attenzione alle condizioni del percorso e alla guida.

Per gli abitanti delle vallate, tuttavia, il valore dell'intervento va soprattutto oltre l'aspetto turistico. Una viabilità più curata significa migliorare la fruibilità quotidiana del territorio, in un'area dove le strade rappresentano spesso l'unico collegamento tra piccoli Comuni, frazioni e località montane. La manutenzione delle infrastrutture è quindi un tema centrale per contrastare l'isolamento delle zone interne e sostenere le comunità che continuano a vivere e lavorare nell'entroterra. La conclusione dell'asfaltatura di Carmo Langan rappresenta, in questo senso, un risultato concreto per una direttrice che mette in relazione due vallate e contribuisce alla continuità dei collegamenti locali.

Con il cantiere ormai concluso, Carmo Langan torna dunque a presentarsi con un manto stradale rinnovato, dopo una fase nella quale le condizioni della carreggiata avevano evidenziato la necessità di intervenire. Resta ora fondamentale garantire nel tempo la manutenzione della strada, affinché il lavoro realizzato possa conservare la propria efficacia e contribuire alla sicurezza della circolazione. Un passo importante per valorizzare una delle vie più caratteristiche dell'entroterra imperiese, dove la bellezza del paesaggio si accompagna alla necessità di infrastrutture adeguate. Perché la promozione turistica delle vallate passa anche da collegamenti efficienti, capaci di avvicinare residenti e visitatori a borghi, montagne e itinerari naturalistici del Ponente ligure.