Maltempo, allerta meteo arancione oggi in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'elenco delle scuole chiuse

(Adnkronos) - Ancora piogge e temporali al Sud. "L’area depressionaria in prossimità della Sardegna continua a determinare correnti umide sud-occidentali, particolarmente instabili, in risalita dallo stretto di Sicilia verso la Puglia, interessando tutte le regioni meridionali con fenomeni temporaleschi anche molto intensi", riferisce il Dipartimento della Protezione civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. "L’avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria. Dal mattino di oggi, sabato 10 ottobre, inoltre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica - riferisce la Protezione civile - Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, l'allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania". Valutata, inoltre, conclude la nota, "l'allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata e settori di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia".

Alcuni comuni in Campania hanno deciso di tenere chiuse le scuole per maltempo. Si tratta di Torre del Greco, Giugliano, Quarto e Sorrento. Nel comune di Napoli dovrebbero rimanere aperte.

In Calabria le scuole resteranno chiuse a Cosenza e a Catanzaro. Ordinanze in tal senso sono state già firmate anche dai sindaci di Botricello, Taverna e Zagarise in provincia di Catanzaro.