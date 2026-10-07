Volley. Memorial Tessitore a Sanremo: nel fine settimana le grandi promesse della pallavolo maschile al Mercato dei Fiori

Entra nel vivo l'atto conclusivo della 42ª edizione della Sanremo Cup, la storica kermesse pallavolistica dedicata per la 34ª volta alla memoria di Dado Tessitore. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, l'impianto sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo ospiterà il Torneo Under 15 maschile a carattere internazionale, appuntamento che dal 2016 chiude tradizionalmente il ciclo di eventi della manifestazione.

Il tabellone vedrà la partecipazione di otto formazioni di alto profilo giovanile. Tra i club italiani spiccano cinque società reduci dai vertici delle ultime finali nazionali di categoria disputate in Puglia: l'Allianz Diavoli Rosa Brugherio (terza classificata), la Colombo Genova (sesta), il Parella Torino (ottavo), il Piacenza (undicesimo) e il Cuneo Volley (ventunesimo), con tre di queste realtà legate a franchigie di SuperLega. Il quadro dei partecipanti si completa con la formazione transalpina del Mougins Côte d'Azur e con due rappresentanti del ponente ligure: il Toirano (con innesti in prestito dal Bordivolley), guidato in panchina da Andrea Curto, e la Riviera Sanremo, allenata da Pietro Ravoncoli.

La competizione assegnerà alla squadra vincitrice il pass diretto per la fase finale del Memorial Mikael Brugnara, in programma a Trento all'inizio di marzo, rinnovando una collaborazione strategica giunta al suo terzo anno consecutivo. L'albo d'oro recente del torneo giovanile vede nell'ultima edizione del 2025 il successo del Parella Torino, preceduto dai trionfi dell'Allianz Diavoli Rosa Brugherio nel 2023 e 2024 e della Colombo Genova nel 2022.

Il programma delle gare e la cornice istituzionale

Le attività di gara prenderanno il via nella giornata di sabato a partire dall'ora di pranzo con la disputa di otto incontri della fase a gironi. Nella giornata di domenica si svolgerà il tabellone a eliminazione diretta composto da dodici sfide complessive, che culmineranno nella finalissima per il titolo fissata per le ore 16:30.

L'appuntamento giovanile completa la programmazione della 42ª Sanremo Cup, aperta lo scorso 19 settembre ad Alassio con il test match di Serie A vinto per 3-0 dal Cuneo contro il Cannes Volley Ball e proseguita il 26 e 27 settembre con il torneo Under 15 femminile aggiudicato dalle emiliane dell'Assicenter River Piacenza.

La manifestazione è organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) con il sostegno del Laboratorio CT Sanremo, il contributo del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, e i patrocini di CONI Liguria, Provincia di Imperia, Panathlon Club Imperia-Sanremo e CSEN Imperia.