Sanremese da impazzire, manita al Millesimo e pass per i sedicesimi di Coppa Italia staccato (LIVE)

SANREMESE-MILLESIMO 5-2 (5' Cipriani, 11' Cheshmedjiev, 33' Appiah, 42' Osuji, 2'st Ganz, 4'st Piccardo, 48'st Villa)

48'st - FINITA: LA SANREMESE BATTE IL MILLESIMO 5-2 E PASSA AI SEDICESIMI DI FINALE!

48'st - GOL MILLESIMO. VILLA TROVA IL 5-2 DAGLI 11 METRI . Tocco dolce per il numero 30 che spiazza Bohli.

45'st - Tre minuti di recupero.

37'st - Cambio Millesimo: fuori Gadau, dentro Cigliutti.

37'st - Cambi Sanremese: fuori Oddone e Andreis, dentro Cavaliere e Usai.

32'st - Cambio Millesimo: fuori Piccardo, dentro Castiglia.

31'st - Ancora Sciascia miracoloso, questa volta su Oddone il quale entra in area con un inserimento dai tempi perfetti: la sua conclusione è forte e ben angolata, ma il portiere ospite si supera.

30'st - Ancora Sanremese pericolosa, prima con Di Fino lanciato verso la porta e stoppato in uscita da Sciascia, poi Ganz ma la sua conclusione è ribattuta.

20'st - Cambio Millesimo: fuori Totaro, dentro Villa.

18'st - Cambio Millesimo: fuori Sicca, dentro Gualtieri.

16'st - Tentativo dalla distanza per Insolito. Il suo tiro dalla trequarti termina fuori.

14'st - Cambio Sanremese: fuori Cipriani, dentro Di Fino.

12'st - Cambio Millesimo: fuori Piazza, dentro Insolito.

4'st - GOL MILLESIMO! PICCARDO BATTE BOHLI DAGLI 11 METRI! Nonostante il portiere matuziano sia riuscito ad intuire e toccare il tiro, il pallone entra lo stesso: 5-1

3'st - Cambio Sanremese: fuori Osuji, dentro Anzalone.

3'st - CALCIO DI RIGORE PER IL MILLESIMO! Il direttore Pasquetto non ha avuto dubbi, dopo un contatto in area ha subito indicato il dischetto.

2'st - GOL SANREMESE! GANZ TROVA IL 5-0! Battuta al volo per il numero 10 che da dentro l'area batte Sciascia: inizio di secondo tempo da incubo per i giallorossi.

1'st - Si riparte al Comunale!

Secondo tempo

46' - Fine primo tempo: Sanremese avanti per 4 reti a 0.

45' - Un minuto di recupero.

42' - GOL SANREMESE! OSUJI CALA IL POKER! Errore in fase d'impostazione da parte del Millesimo, Osuji recupera la sfera sulla trequarti e poi si avvia da solo verso la porta difesa da Sciascia: davanti al portiere non sbaglia!

33' - GOL SANREMESE! GRAN STACCO DI TESTA DI APPIAH, CHE BATTE SCIASCIA: 3-0 AL COMUNALE! Tutto troppo facile per i matuziani, che trovano il tris con uno stacco di testa imperioso del numero 45.

27' - Sanremese vicino al tris con Andreis. Conclusione insidiosa del numero 30 dal limite dell'area, che trova suo malgrado l'ottima risposta di Sciascia.

24' - Partita sempre più combattuta, complice anche le condizioni del campo, che sta patendo la pioggia che dalla mattina si sta abbattendo su Sanremo.

11' - GOL SANREMESE! IL RADDOPPIO DI CHESHMEDJIEV! Proprio su un recupero alto, la Sanremese trova l'imbucata giusta per l'inserimento del numero 88, il quale anziché tirare di prima intenzione mette prima a sedere Sciascia, poi calcia a botta sicura: il pallone passa tra le gambe di un difensore giallorosso ma alla fine entra in porta.

10' - Sanremese letteralmente indemoniata in questo inizio di gara e capace di arrivare su tutte le seconde palle. Questa volta un tiro cross di Simone Ganz sfiora il palo alla destra di Sciascia.

7' - Reazione Millesimo. Ci prova Gabelli su punizione, il suo tiro è deviato e termina in corner.

5' - GOL SANREMESE! CIPRIANI SBLOCCA LA SFIDA DEL COMUNALE. Grande rete del numero 29, che al volo di sinistro trova una traiettoria imprendibile per Sciascia: 1-0 per i padroni di casa.

1' - Si parte! Primo tocco per il Millesimo.

Primo tempo

Sanremese (3-5-2): Bohli, Grosso, Ganz, M’Vila, Melis, Osuji, Cipriani, Andrei, Appiah, Oddone, Cheshmedjiev. A disposizione: Sposito, Di Fino, Costantino, Klimavicius, Monticone, Anzalone, Cavaliere, Girgi, Usai. Allenatore: Gianluca Festa.

Millesimo (3-5-2): Sciascia, Cinquini, Piazza, Gadau, Totaro, Piccardo, Ghibaudo, Reali, Gabelli, Ferraro, Sicca. A disposizione: Conde, Cigliutti, Villar, Gualtieri, Insolito, Castiglia, Nenci, Cappellari, Villa. Allenatore: Fabio Macchia.

Arbitro: Giacomo Pasquetto di Crema.

Assistenti: Riccardo Benzi di Crema e Vincenzo Camporeale di Lodi.