Baseball per ciechi, a Sanremo arriva l’All-Star Game BXC: per la prima volta in Liguria i migliori giocatori italiani (Foto e video)

Per la prima volta in Liguria arriva l'All-Star Game del Baseball per Ciechi e Ipovedenti (BXC). Sarà il campo di Pian di Poma a ospitare, domenica 11 ottobre, uno degli appuntamenti più importanti della stagione della disciplina, organizzato dalla LIBCI, la Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. In campo scenderanno alcuni tra i migliori giocatori del campionato italiano, selezionati attraverso le votazioni dei manager delle squadre.

L'appuntamento rappresenta anche un'occasione per portare a Sanremo una disciplina ancora poco conosciuta, ma con una storia ormai trentennale e in costante crescita. Il BXC è nato in Italia negli anni Novanta, a Bologna, dall'intuizione di Alfredo Meli, ex giocatore di baseball che sviluppò una modalità di gioco in grado di consentire anche agli atleti non vedenti di praticare la disciplina.

Il baseball per ciechi mantiene molti degli elementi fondamentali del baseball tradizionale, introducendo però specifici adattamenti. Tra questi c'è la palla sonora, che permette ai giocatori di orientarsi attraverso l'udito. Tecnica, ascolto, orientamento, velocità e coordinazione diventano quindi elementi fondamentali del gioco.

A Sanremo si affronteranno la Selezione Ovest, composta da atleti delle squadre di Milano, Saronno, Varese e Cagliari, e la Selezione Est, formata da giocatori provenienti da Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Messina. La formazione Ovest avrà inoltre il ruolo di squadra di casa e rappresenterà i campioni d'Italia della Thurpos Cagliari.

La giornata prenderà il via alle 9.30 con l'Home Run Derby, che vedrà sfidarsi quattro dei migliori fuoricampisti del campionato: Sarwar Ghulam, Giorgio Napoli, Christian Belotti e Giuseppe Scanu. Alle 11 spazio invece all'All-Star Game, una partita sulla distanza dei nove inning. Prima dell'incontro saranno consegnati i premi ai vincitori delle classifiche individuali di rendimento del Campionato e della Coppa Italia BXC 2026.

La scelta di Sanremo non è legata soltanto all'organizzazione dell'evento. Tra gli obiettivi della LIBCI c'è infatti anche quello di favorire la nascita di una nuova realtà territoriale. "La scelta di venire a Sanremo quest'anno sta anche a legarsi al fatto di creare una squadra locale, non per forza a Sanremo", è stato spiegato dalla Lega. Un progetto che si inserisce in un movimento in espansione, ancora particolarmente radicato nelle sedi storiche, ma che sta progressivamente aumentando la propria presenza sul territorio.

A sottolineare il valore della collaborazione è stata Claudia Lolli della Sanremese Softball: "È importante la sinergia creata con il Comune e i Lions, insieme all'Unione ciechi. Abbiamo portato un evento nazionale a Sanremo". Lolli ha inoltre ringraziato per gli interventi realizzati negli ultimi anni a Pian di Poma, sottolineando come i lavori abbiano contribuito a dare maggiore visibilità all'area sportiva.

"Unire l'agonismo dando messaggi di inclusione è qualcosa di bello e importante", ha dichiarato l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni, evidenziando anche l'attenzione dell'amministrazione nei confronti del softball e, più in generale, dello sport come strumento capace di coinvolgere un pubblico ampio. "Sono contento del messaggio lanciato", ha aggiunto.

Soddisfazione è stata espressa anche dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti. "Ringrazio sia il Comune che tutti gli enti coinvolti perché portare il baseball a Sanremo era un sogno che finalmente si è avverato, portando in città i migliori atleti nazionali - ha sottolineato il rappresentante dell'associazione Fabrizio D'Alessandro - Tra l'altro pochi giorni fa ci siamo laureati campioni del mondo, quindi possiamo aspettarci uno spettacolo di alto livello". Da qui anche l'auspicio di avvicinare nuovi praticanti alla disciplina: "Come presidente provinciale sto provando a convincere i soci a provare questa bellissima disciplina".

Il coinvolgimento del Lions Club Sanremo Matutia si lega invece al tradizionale impegno dell'associazione sul fronte della vista. "Siamo da sempre in prima linea per il sostegno delle persone ipovedenti e per affrontare le problematiche legate alla vista", è stato sottolineato. Il club ha inoltre sostenuto le attività sportive rivolte alle persone con disabilità, tra cui il progetto "Five on five" dedicato ai giovani con disabilità intellettive e relazionali.

L'evento, organizzato con la collaborazione della Sanremese Softball, del Sanremo Baseball e dell'UICI sezione territoriale di Imperia, si inserisce inoltre nella settimana mondiale della vista, rafforzando il legame tra la manifestazione sportiva e il tema dell'inclusione.

L'All-Star Game BXC 2026 gode del patrocinio del Comune di Sanremo, della Regione Liguria, del CONI regionale e del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) regionale.