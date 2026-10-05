Rugby. Sanremo sconfitto nelle qualificazioni Under 16 per il campionato interregionale

Si è aperto ufficialmente il gironcino di qualificazione Under 16 valido per l'accesso al campionato interregionale élite del Nord-Ovest, regalando una prima giornata ricca di mete e indicazioni positive per il movimento ligure.

Nel primo incontro del turno di apertura, le Vespe Cogoleto hanno conquistato l'affermazione casalinga superando le Province dell'Ovest con il punteggio finale di 41-17, al termine di una sfida conclusa con il bilancio di sei mete a tre in favore dei padroni di casa. Ampia vittoria anche per il CUS Genova, che ha esordito nel girone con un netto 95-5 ai danni del Sanremo Rugby, mettendo a segno quindici mete contro la singola marcatura degli ospiti.

Oltre all'attività della categoria Under 16, il fine settimana della palla ovale ha registrato l'avvio formale della stagione anche per le categorie inferiori, con i test match pre-campionato disputati dalla selezione Under 14 e con le prime uscite sul campo dedicate ai giovanissimi delle formazioni Under 8 e Under 10.