Geoplin Challenge Sanremo, nuovo record: 800 atleti da 31 nazioni per il grande triathlon internazionale a Portosole

Sanremo si conferma sempre più punto di riferimento internazionale per il triathlon, con un fine settimana all’insegna dello sport, del turismo e della promozione del territorio. Sono stati infatti 800 gli atleti provenienti da 31 nazioni che hanno preso parte alla quinta edizione della Geoplin Challenge Sanremo, il grande appuntamento ospitato a Portosole e inserito nel circuito internazionale Challenge Family. Un risultato che segna un nuovo record per la manifestazione, superando i circa 670 partecipanti registrati nell’edizione dello scorso anno. La competizione ha portato ancora una volta sulla Riviera dei Fiori atleti italiani e stranieri, trasformando Sanremo in una vera capitale del triathlon. Regione Liguria ha accompagnato l’evento anche attraverso la presenza del logo "La mia Liguria", sottolineando il legame tra sport, turismo e valorizzazione del territorio.

Nella giornata di ieri, domenica 4 ottobre, sono stati oltre 600 gli atleti impegnati nelle due prove principali della manifestazione. Sono stati 390 i partecipanti al triathlon sulla distanza media, mentre altri 250 si sono cimentati nella prova sprint. Il programma del fine settimana era iniziato sabato con le Gare Giovanili e il Nuota e Corri, contribuendo a portare il numero complessivo degli iscritti fino alla quota record di 800. Un successo che conferma la crescita dell'evento e la capacità della competizione di attirare partecipanti anche dall'estero. La cornice di Portosole, il mare della Riviera e i percorsi tra costa ed entroterra hanno rappresentato ancora una volta uno degli elementi distintivi della manifestazione.

A conquistare la prova internazionale sulla distanza media sono stati il tedesco Henning Scholl, primo al traguardo con il tempo di 4.14.57, e l’austriaca Lena-Maria Aichner, vincitrice della gara femminile in 4.55.15. Nella prova sulla distanza sprint, invece, a imporsi sono stati due atleti italiani: Tommaso Fogliatto e Alice Bagarello. Risultati che hanno completato una giornata caratterizzata dalla presenza di centinaia di concorrenti impegnati nelle diverse discipline e da un pubblico che ha seguito le gare lungo i percorsi. Il Geoplin Challenge Sanremo si conferma quindi un appuntamento capace di unire agonismo di alto livello e partecipazione, con una formula che coinvolge atleti di diverse categorie e provenienze.

"Il Geoplin Challenge Sanremo ogni anno rappresenta un appuntamento di grande valore per lo sport ligure e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità per promuovere Sanremo e l’intero territorio della Riviera dei Fiori – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro –, il raggiungimento di quota ottocento partecipanti sancisce un nuovo record per questa manifestazione che continua a crescere e aumenta l'attrattività sportiva della Liguria". Ferro sottolinea inoltre come Sanremo rappresenti una cornice ideale per la promozione internazionale della regione, grazie al paesaggio, alla qualità dell’accoglienza e alla vocazione turistica della Riviera. "Con il suo paesaggio unico, la qualità dell’accoglienza e una consolidata vocazione internazionale, Sanremo offre la cornice ideale per raccontare una Liguria dinamica e capace di affermarsi sempre più sulla scena nazionale e internazionale attraverso lo sport", conclude.

Sul fronte turistico, l'evento rappresenta anche un'importante occasione per destagionalizzare i flussi e valorizzare il territorio oltre i mesi estivi. "Geoplin Challenge Sanremo ha confermato concretamente come turismo e sport possano lavorare insieme per generare presenze e promuovere il territorio anche fuori dai mesi tradizionalmente più forti – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –, sono stati 800 gli atleti protagonisti del fine settimana, superando nettamente il record dello scorso anno". Secondo i dati ricordati dall'assessore, nel 2025 la manifestazione aveva già portato oltre 4.000 persone in provincia di Imperia, con una ricaduta economica superiore ai 900 mila euro. Numeri che confermano il peso crescente degli eventi sportivi nel sistema turistico della Riviera dei Fiori.

Il territorio è stato infatti parte integrante della competizione, con i percorsi che hanno coinvolto mare, pista ciclopedonale, borghi, Valle Argentina e Poggio, offrendo agli atleti un'esperienza che va oltre la semplice gara. "Turismo, sport, outdoor, paesaggio e identità", sono gli elementi che, secondo Lombardi, hanno caratterizzato anche questa edizione. La scelta di collocare la manifestazione nel primo fine settimana di ottobre assume inoltre un significato particolare nella strategia di promozione di una Liguria da vivere durante tutto l'anno. Un appuntamento internazionale come il Challenge Sanremo diventa così anche uno strumento per far conoscere percorsi e località della Riviera a un pubblico che può tornare successivamente sul territorio per allenarsi, partecipare ai training camp o semplicemente trascorrere un periodo di vacanza.