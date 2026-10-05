Sanremese Women, debutto da applausi: l'Under 15 travolge l'Imperia 7-1 nel derby regionale

Inizio di stagione con i fuochi d'artificio per la Sanremese Women Under 15, che non avrebbe potuto immaginare un debutto migliore nel campionato regionale della categoria Giovanissime. Ieri pomeriggio, sul manto sintetico del centro sportivo di Pian di Poma, le giovani matuziane hanno infatti conquistato il primo derby stagionale contro l'Imperia Calcio con un perentorio 7-1. Una vittoria netta, costruita attraverso una prestazione di grande intensità e caratterizzata da una evidente supremazia delle padrone di casa. Le biancazzurre hanno approcciato la partita con la giusta determinazione, imponendo fin dalle prime battute ritmo e qualità. Un esordio che rappresenta un'importante iniezione di fiducia per tutto il gruppo.

La gara ha visto la Sanremese Women mantenere il controllo delle operazioni per larghi tratti dell'incontro, grazie anche all'ottima organizzazione tattica messa in campo dalla squadra guidata dalla coppia di tecnici composta da Marco Trocchio e Dalia Alberti. Le giovani matuziane hanno saputo interpretare la partita con personalità, trovando rapidamente la via del gol e mettendo in difficoltà la formazione imperiese. Il vantaggio iniziale ha dato ulteriore slancio alle padrone di casa, che hanno continuato a spingere senza concedere alle avversarie la possibilità di rientrare concretamente in partita. Un atteggiamento che ha permesso alla Sanremese di costruire un successo largo e mai realmente in discussione.

A trascinare l'attacco biancazzurro sono state S. Filippone, E. Gullotti e B. Orsetti, tutte autrici di una doppietta. Tre giocatrici che hanno saputo capitalizzare al meglio il lavoro della squadra, trovando con continuità la via della rete e contribuendo in maniera decisiva al risultato finale. A completare il tabellino dei marcatori è arrivato anche il sigillo di A. Visalli, che ha fissato il punteggio sul definitivo 7-1. Un bottino importante, soprattutto considerando che si trattava della prima uscita ufficiale della stagione. Il risultato conferma così le buone sensazioni emerse durante la preparazione e premia il lavoro svolto dallo staff nelle settimane che hanno preceduto l'esordio.

Il successo ottenuto nel derby non rappresenta però soltanto un risultato da mettere in archivio. Alle spalle della squadra c'è infatti un progetto societario che punta con decisione sulla crescita del settore femminile e sulla valorizzazione delle giovani calciatrici. Un percorso reso possibile anche grazie alla determinazione del Responsabile del settore giovanile, Vincenzo Stragapede, che insieme ai vertici della società ha creduto fortemente nella possibilità di dare nuovo impulso al movimento femminile biancazzurro. La formazione Under 15 costituisce uno dei tasselli di un progetto più ampio, destinato a svilupparsi nel tempo attraverso il lavoro quotidiano sul campo. L'obiettivo è creare le condizioni per una crescita sportiva e umana delle ragazze.

La società guarda infatti oltre il risultato della prima giornata e punta a costruire un gruppo solido, unito e competitivo, capace di crescere progressivamente nel corso della stagione. La partecipazione al campionato regionale rappresenta un'importante occasione di confronto e di esperienza per le giovani calciatrici, chiamate ad affrontare un percorso nel quale tecnica, organizzazione e spirito di squadra saranno elementi fondamentali. La vittoria contro l'Imperia costituisce certamente un ottimo punto di partenza, ma il cammino è appena iniziato. L'ambizione del club è quella di consolidare il movimento femminile, creando una struttura sempre più completa e capace di accompagnare le ragazze nelle diverse fasi della loro crescita calcistica.

E proprio in questa prospettiva si inserisce l'obiettivo più ambizioso della Sanremese Women: porre le basi per la nascita di una Prima Squadra femminile già dalla prossima stagione sportiva. Un progetto che guarda dunque al futuro e che punta a trasformare il settore giovanile in un vero e proprio percorso di crescita, dal vivaio fino al calcio senior. Il 7-1 all'Imperia rappresenta il primo capitolo di questa nuova avventura e, inevitabilmente, alimenta entusiasmo e aspettative. Se il buongiorno si vede dal mattino, per il calcio femminile a Sanremo sembra davvero essere iniziata una stagione tutta da vivere.