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Attualità | 01 ottobre 2026, 13:15

Sanremo, proseguono il lavaggio e la sanificazione delle strade: interventi di Amaie Energia (Foto)

Le operazioni, promosse dall’assessorato all’Ambiente guidato da Ester Moscato, interessano a rotazione centro, aree più frequentate e zone periferiche

Prosegue a Sanremo l’attività di lavaggio stradale e sanificazione promossa dall’assessorato all’Ambiente, guidato da Ester Moscato, e affidata ad Amaie Energia.

Gli interventi vengono effettuati in maniera alternata nelle vie del centro, nelle aree caratterizzate da una maggiore affluenza e nelle zone periferiche della città, con l’obiettivo di garantire un’attività costante di manutenzione del decoro urbano.

Le operazioni proseguono quindi in modo capillare, interessando progressivamente diverse aree del territorio comunale.

Redazione

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