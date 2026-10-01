Sanremo, proseguono il lavaggio e la sanificazione delle strade: interventi di Amaie Energia (Foto)

Prosegue a Sanremo l’attività di lavaggio stradale e sanificazione promossa dall’assessorato all’Ambiente, guidato da Ester Moscato, e affidata ad Amaie Energia.
Gli interventi vengono effettuati in maniera alternata nelle vie del centro, nelle aree caratterizzate da una maggiore affluenza e nelle zone periferiche della città, con l’obiettivo di garantire un’attività costante di manutenzione del decoro urbano.
Le operazioni proseguono quindi in modo capillare, interessando progressivamente diverse aree del territorio comunale.