Geoplin Challenge Sanremo sempre più internazionale: 800 atleti da 31 nazioni in gara il 3 e 4 ottobre

Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre la Riviera dei Fiori tornerà a ospitare la "Geoplin Challenge Sanremo", competizione internazionale di triathlon inserita nel circuito globale Challenge Family e promossa dal Comune di Sanremo presso la sede logistica di Portosole.

La quinta edizione della manifestazione fa registrare un nuovo primato di presenze con 800 atleti iscritti complessivi — in netto incremento rispetto ai 670 della passata stagione — in rappresentanza di 31 nazioni. Oltre a una numerosa delegazione italiana, le nazioni maggiormente rappresentate risultano Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Olanda, con partecipanti giunti anche da Cina, Cile, Sudafrica e Australia. La gara sulla distanza media fungerà inoltre da prova qualificante per The Championship, la finale mondiale della specialità in programma a maggio 2027.

Il calendario degli eventi prenderà il via venerdì 2 ottobre alle ore 12:00 con una pedalata aperta ad appassionati e triatleti lungo il percorso finale della Milano-Sanremo, guidata dall'ex ciclista professionista Niccolò Bonifazio. Nel pomeriggio, alle 17:30, la sede di Portosole ospiterà una tavola rotonda dedicata al tema della Dual Career per studenti-atleti.

Le competizioni sportive ufficiali si apriranno sabato 3 ottobre con le Gare Giovanili (100 iscritti) e la prova "Nuota e Corri" nelle formule SwimRun e Aquathlon (60 partecipanti).

Domenica 4 ottobre si entrerà nel vivo con le due sfide principali: la gara regina di Triathlon Medio su distanza Middle Distance (1,9 km di nuoto, 81 km di ciclismo e 21,1 km di corsa podistica), che vedrà ai nastri di partenza 390 atleti, e il Triathlon Sprint (0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) con 250 concorrenti. La frazione ciclistica attraverserà i territori di dieci comuni della provincia di Imperia, ripercorrendo i saliscendi storici della Classicissima di primavera.

"Per il quinto anno consecutivo vivremo le emozioni di Geoplin Challenge Sanremo - dichiara Daniele Moraglia, presidente della Riviera Triathlon 1992 e Race Director dell'evento - con centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo che raggiungeranno la Regione Liguria per vivere un fine settimana internazionale. Saranno giorni di condivisione, di passione per il triathlon e per il multisport, di grande divertimento. Sono entusiasta di accogliere atleti, allenatori, familiari e amici, semplici appassionati e curiosi nel nostro quartier generale di Portosole e lungo i percorsi che attraversano dieci comuni della Provincia di Imperia. Ogni anno, il comitato organizzatore compie sforzi maggiori per garantire la sicurezza sui percorsi, tanto affascinanti quanto impegnativi, e per regalare un weekend indimenticabile a tutti i presenti. Per questo devo ringraziare le amministrazioni e le istituzioni del territorio per la sensibilità sempre maggiore nei confronti della manifestazione e Geoplin Italia, title sponsor dell’evento che quest’anno ha creduto in noi. Con tutto il Core Team e tutti i volontari ci impegneremo al massimo per farvi vivere giornate straordinarie, ancora dal sapore estivo, nella magnifica Riviera dei Fiori".