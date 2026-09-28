Terzo posto per la Sanremo Volley al "2° Torneo Città di Pavia Memorial Danilo Mazzilli"

In trasferta in terra lombarda per il “2° Torneo Città di Pavia Memorial Danilo Mazzilli”, la compagine con sede a Taggia ha chiuso la manifestazione al terzo posto finale, cogliendo utili spunti di verifica in vista del debutto nei rispettivi campionati di categoria.

L'evento ha fornito lo spunto per valutare la preparazione atletica e tattica sviluppata nelle ultime settimane, mettendo alla prova la coesione del gruppo di fronte alla pressione agonistica. Dal punto di vista del tabellone, dopo la sconfitta netta per 3-0 nella sfida d'apertura contro la compagine locale UIV Academy Pavia, le atlete hanno risposto nella finale per il terzo e quarto posto superando per 2-1 la formazione milanese del MI3 Rozzano.

Il torneo ha segnato anche la prima uscita pubblica ufficiale per il tecnico Mario Ozenda alla guida del gruppo. Un banco di prova utile per analizzare sia gli aspetti tecnici sia le risposte caratteriali delle singole giocatrici. «Sono soddisfatto per aver avuto modo di testare le qualità e le caratteristiche delle atlete in condizioni di pressione agonistica — ha commentato il coach al termine delle gare — e per aver ottenuto spunti di riflessione sulle caratteristiche mentali ed attitudinali di ciascuna, utili a pianificare il lavoro mirato al miglioramento individuale e di squadra».