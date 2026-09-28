Riviera Volley, accordo con CiccioGamer89 TCG: il paguro entra nell’identità del sodalizio ponentino

Una vera e propria svolta per la Polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley, che ha ufficializzato l'accordo di main sponsorship con il gruppo CiccioGamer89 TCG a partire dalla stagione sportiva in corso. La partnership lega così uno storico sodalizio sportivo del Ponente ligure a una realtà ormai affermata nel settore delle carte collezionabili, con otto punti vendita attivi sul territorio nazionale e una forte presenza sui social, in particolare attraverso i canali YouTube e TikTok. Un'intesa che non si limiterà alla semplice sponsorizzazione, ma porterà anche alcune novità nell'identità della società sportiva.

A seguito dell'accordo, infatti, nella nuova immagine della Polisportiva verrà integrato anche l'iconico paguro, simbolo storico legato alla figura di CiccioGamer89, uno degli YouTuber italiani più seguiti, con oltre 4 milioni di follower. Al tradizionale abbinamento cromatico giallo e nero si aggiungerà quindi anche l'arancione, tonalità caratteristica del nuovo partner. Un cambiamento che accompagnerà la squadra e le attività della società nel corso della stagione, sottolineando visivamente il legame tra il mondo dello sport e quello delle carte collezionabili.

La partnership ha inoltre radici fortemente legate al territorio, a partire proprio da Imperia, dove è stato inaugurato il primo negozio ufficiale del brand CiccioGamer89 TCG. Un elemento che ha contribuito a rendere naturale l'avvicinamento tra le due realtà. La catena, infatti, nasce da un percorso imprenditoriale che affonda le proprie origini anche nel Ponente ligure e che oggi si è sviluppato su scala nazionale, mantenendo però un rapporto particolare con il territorio e con le comunità locali, soprattutto attraverso le iniziative rivolte alle nuove generazioni.

A spiegare le ragioni dell'accordo è stato Jacopo, socio fondatore della catena insieme a CiccioGamer89, che ha evidenziato il particolare significato assunto dalla collaborazione con Riviera Volley. "Per noi è stata una scelta naturale e spontanea per tre aspetti chiave: io sono nato a Sanremo e qui ho sviluppato alcune nostre attività, tra cui il primo storico negozio di carte collezionabili Fantasia in via San Francesco da cui è partito tutto; il primo negozio CiccioGamer89 TCG è nato ad Imperia e continua ad avere un notevole riscontro; infine, la Polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley va oltre lo sport".

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta uno dei punti centrali dell'intesa. La Polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley viene infatti riconosciuta dal nuovo partner non soltanto come una società impegnata nell'attività agonistica, ma come una realtà con una più ampia funzione sociale. "È una vera società sportiva che fa promozione sociale sul territorio, soprattutto con i giovani, con i quali noi abbiamo uno stretto rapporto", ha aggiunto Jacopo. Un terreno comune, quello dell'attività con i ragazzi e della costruzione di occasioni di aggregazione, che ha contribuito a consolidare le basi della nuova collaborazione.

L'accordo apre quindi una nuova fase per Riviera Volley, con il sodalizio ponentino che si prepara ad affrontare la stagione sportiva con una veste rinnovata e con un partner dalla forte riconoscibilità nazionale. Il paguro, il nuovo inserimento dell'arancione e la presenza del marchio CiccioGamer89 TCG accompagneranno così i tradizionali colori giallo e nero, mantenendo il collegamento con la storia della Polisportiva ma introducendo contemporaneamente elementi nuovi. Una collaborazione nata nel Ponente e destinata ad accompagnare il percorso sportivo e sociale della società nel corso della stagione.