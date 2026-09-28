Sanremo: CentropastoreCUP, festa dello street basket a Pian di Poma con 130 atleti per la nona edizione (Foto)

È stata una grande festa di sport, basket e aggregazione la nona edizione della CentropastoreCUP, la manifestazione di street basket organizzata dall'Olimpia Basket e dal Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. Pastore". La nuova location del campetto della Cittadella dello sport di Pian di Poma ha accolto tantissimi appassionati e curiosi, trasformandosi per due giornate in un vero playground a cielo aperto. Il campo multicolore, a pochi passi dalla pista ciclabile e incastonato tra gli impianti dedicati a rugby e calcio, è stato animato da ben 130 atleti, con anni di nascita compresi tra il 2021 e il 1974. In totale sono state 38 le squadre partecipanti, suddivise in sette categorie, compresa la sempre attesa Family.

L'Olimpia Basket, realtà che riunisce tesserati provenienti da Sanremo, Taggia, Arma, Riva e Santo Stefano al Mare, ha proposto anche quest'anno una formula particolarmente intensa. I sette tornei sono stati organizzati con gironi all'italiana e successive eliminazioni dirette, per un totale di 120 incontri di street basket 3 contro 3, con la sola categoria Family disputata in formula 2 contro 2. Non sono mancati i momenti dedicati alle gare di abilità e, a rendere ancora più vivace l'appuntamento, ci hanno pensato la telecronaca semi-seria dei ragazzi dell'Olimpia e la musica hip-hop. Le partite si sono susseguite sotto il Sole e, in serata, sotto i riflettori, accompagnando giocatori e pubblico in una vera e propria maratona cestistica.

La giornata di sabato è stata dedicata alle categorie dei più grandi, impegnati fino a sera per conquistare l'accesso alle finali nazionali del circuito LB3. La domenica, invece, ha lasciato spazio ai più piccoli, alle ragazze e alle famiglie, con il campo nuovamente protagonista. "Il livello tecnico del torneo sta salendo sempre più – commenta Mario Casella, ideatore della kermesse –, non abbiamo mai avuto tante squadre Senior, tanti indomabili scoiattoli, aquilotti così competitivi e soprattutto abbiamo assistito all'edizione del torneo Family più combattuta ed equilibrata, grazie anche alla partecipazione di una mamma super e di papà preparatissimi". Una crescita che conferma il successo di una manifestazione capace di coinvolgere generazioni diverse attraverso il basket.

Sul parquet, nella categoria Senior, il successo è andato ai Wild Boys, davanti a FC Muale e Shot & Beer. Davide Zanchi dei Wild Boys è stato premiato come MVP, mentre la gara di tiri ha visto imporsi Davide Toini dei Tortona Whysky Boys. Tra i Rookies, riservati alle annate 2009-2011, vittoria per gli Ospedaletti Gli Ecuadoregni, seguiti da Albi Nuggets Digger e Sanremo-I Fantastici 4. MVP Matteo Peyrot, mentre Andrea Passafiume di Absolute Vodka ha vinto la gara di tiri. Nei Juniors 2012-2013 hanno invece primeggiato I Bolliti, davanti a Space Nutella e Le 4 Meraviglie, con Edoardo Ravasio MVP e Francesco Dagnino vincitore della gara di tiri.

Nella categoria Beginners 2014-2015 il primo posto è andato ai Black Top Wolves, seguiti da F.L.E.M. e Clutch Time Girls, mentre Edoardo Traverso è stato indicato come MVP. Tra le Girls successo per Fire4, davanti a Clutch Time Girls, con Gemma Frontero premiata come MVP. Negli Eaglets il primo posto è stato conquistato dalla G.E.C. Squad, seguita da Taggia Tigers, Bordighera Boss Clutch e I Lions, con Giulio Carissimi MVP. Per gli Squirrels, riservati alle annate 2019-2021, sono stati tutti vincitori, in pieno spirito di festa e partecipazione.

Grande spazio, come da tradizione, anche alla categoria Family, che ha visto in campo un genitore e un figlio delle annate 2015, 2016 e 2017. A conquistare il primo posto sono stati I Tredes, davanti a New York Depa Liberty e C2 Sanremo. Un torneo particolarmente combattuto, che ha confermato la capacità della CentropastoreCUP di coinvolgere non soltanto i giovani cestisti, ma anche le loro famiglie. I vincitori e i secondi classificati delle varie categorie avranno inoltre la possibilità di partecipare alle finali nazionali del circuito LB3 nel 2027. Tra i premi, maglie originali NBA per i vincitori delle gare di tiri e per gli MVP, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto una medaglia.

La CentropastoreCUP è stata consegnata ai vincitori da Gemma Frontero, protagonista di tutte le edizioni della manifestazione e vincitrice, insieme al papà, di ben tre tornei Family. La giovane cestista, classe 2014 e cresciuta a pane e Olimpia, da quest'anno giocherà anche nelle giovanili del Derthona. Un momento simbolico che ha sottolineato il legame tra le diverse generazioni che hanno contribuito alla storia del torneo. Al di là dei risultati e delle classifiche, infatti, l'obiettivo principale della manifestazione è rimasto quello di vivere insieme due giornate all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento.

La nona edizione della CentropastoreCUP si è così conclusa con un bilancio particolarmente positivo, confermando la capacità dell'Olimpia Basket e del Centro "G. Pastore" di costruire un appuntamento capace di coinvolgere atleti di tutte le età. Il nuovo playground di Pian di Poma ha fatto da cornice a una due giorni caratterizzata da musica, Sole, basket e mare, con centinaia di persone coinvolte tra giocatori, famiglie e pubblico. Una festa che ha saputo unire agonismo e divertimento e che dà appuntamento alla prossima edizione, con l'obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati di street basket del Ponente.