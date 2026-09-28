Sanremo: al Casinò l’autunno al Roof Garden tra Rudy Smaila, alta moda e grandi Dinner Show

Dopo una prima parte dell’anno caratterizzata da dieci spettacoli tutti sold out, il Casinò di Sanremo si prepara a vivere un nuovo autunno all’insegna dell’intrattenimento, della musica e delle grandi serate di gala. Da ottobre a dicembre il Roof Garden della Casa da Gioco proporrà infatti un calendario articolato, pensato per accompagnare il pubblico fino all’atteso Veglionissimo di Capodanno. Una programmazione che punta a coniugare la tradizione del Casinò con format spettacolari e internazionali, attraverso quattro appuntamenti dedicati alla musica, alla moda e al dinner show. Il calendario prenderà il via sabato 3 ottobre con Rudy Smaila, per proseguire il 10 ottobre con "Sanremo in passerella", il 31 ottobre con il Dinner Show Las Vegas e il 5 dicembre con "La Dolce Vita".

La stagione primaverile ed estiva ha già registrato una risposta particolarmente significativa da parte del pubblico, con dieci serate sold out che hanno visto protagonisti Matteo Ghione & The Ambassadors, Dario Cassini, Beatle Story, Gabriele Cirilli e i Gemelli di Guidonia. Nel mese di agosto si sono alternati The Ambassadors Duo, Baluba Shake, Art&Elegance Pole Dance e Acrobatica ed Evolution Band, mentre a settembre la programmazione si è chiusa con "Battle of the Sexes - Comedy Night". Ora l'attenzione si sposta sull'autunno, con una proposta che mantiene al centro la formula del Roof Garden: cena, spettacolo dal vivo e un'atmosfera elegante, con produzioni pensate per gli ospiti della Casa da Gioco ma aperte anche al pubblico.

Il primo appuntamento sarà sabato 3 ottobre con Rudy Smaila, artista, musicista e showman che inaugurerà la nuova stagione del Roof Garden. Il suo spettacolo sarà costruito su un repertorio che attraversa i grandi classici della musica italiana e internazionale, alternando interpretazioni musicali, racconti, ironia, improvvisazione e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. Una formula che punta a valorizzare anche la dimensione più conviviale della serata, inserendola nella cornice prestigiosa del Roof Garden. La produzione artistica dell'appuntamento è curata da Live Show Productions, realtà specializzata nella realizzazione di eventi di lusso e produzioni dedicate all'intrattenimento dal vivo.

Sabato 10 ottobre, alle 20.00, sarà invece protagonista la grande tradizione dell'alta moda con "Sanremo in passerella - Tra Arte, Alta Moda e Musica". Una serata di gala nella quale moda, musica, arte e gioielleria saranno riunite in un unico spettacolo. L'apertura musicale sarà affidata al soprano Emanuela Carotenuto, mentre la regia, le coreografie e la direzione moda saranno curate da Stefania Coralluzzo, Premio Moda et Alta Moda Roma. A condurre l'appuntamento sarà Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume, mentre la madrina sarà Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine. L'obiettivo è proporre una serata dal respiro internazionale, valorizzando il rapporto storico tra Sanremo, eleganza, spettacolo e moda.

Il programma della serata del 10 ottobre prevede inoltre la presenza di numerosi professionisti del settore. Rosa Addabbo, stilista italo-francese, direttrice e fondatrice dell'ESDMI, fondatrice della maison Rosa Addabbo Couture e presidente dell'associazione Fashion Week Occitanie, firmerà la sfilata di alta moda donna e la parte spettacolare dell'evento. Per la moda maschile sarà protagonista Gianni Cirillo, figura di riferimento della sartoria italiana nel mondo e frequentemente impegnato come giurato in importanti concorsi internazionali. I gioielli saranno invece presentati da Pietro Celiento, gioielliere della maison Gioielli Prestige Gold del Casertano.

A completare il programma ci sarà una componente musicale e artistica particolarmente articolata. Oltre al soprano Emanuela Carotenuto, si esibiranno il pianista Dario Amoroso, insegnante di solfeggio, canto corale e pianoforte e direttore di canto lirico e del coro dell'Associazione Nazionale Carabinieri, oltre al violinista del Conservatorio "Fergusio" di Savigliano. Il Roof Garden ospiterà anche la mostra dell'artista francese Françoise Leblanc, pittrice specializzata nell'arte contemporanea, in un ideale dialogo tra creatività, storia ed eleganza. In passerella sfileranno modelle provenienti da diverse realtà della moda, tra Milano, Verona, Parigi, Stoccolma e la Francia, contribuendo a dare alla serata un carattere cosmopolita.

Il terzo appuntamento sarà sabato 31 ottobre, quando il Roof Garden cambierà completamente atmosfera per trasformarsi in una sorta di palcoscenico ispirato al glamour dei grandi casinò americani. Il Dinner Show Las Vegas porterà a Sanremo musica, danza, coreografie e costumi scintillanti, con un corpo di ballo chiamato ad accompagnare gli ospiti durante la serata. L'evento sarà caratterizzato da giochi di luce, ritmo e scenografie ispirate alle celebri sale da spettacolo statunitensi, reinterpretate nella cornice del Casinò di Sanremo. Anche questo appuntamento sarà prodotto da Live Show Productions, con l'obiettivo di proporre un'esperienza immersiva capace di unire la cena allo spettacolo.

Il quarto appuntamento dell'autunno sarà sabato 5 dicembre con "La Dolce Vita Dinner Show", un viaggio nell'Italia degli anni Cinquanta e Sessanta attraverso musica, danza e cinema. Sul palco prenderanno vita, con esibizioni rigorosamente dal vivo, le melodie che hanno segnato un'epoca, accompagnando il pubblico in un'atmosfera ispirata al cinema e all'immaginario di un'Italia elegante e spensierata. La direzione artistica sarà curata da Angelo Madonia, che accompagnerà il percorso con una visione capace di unire energia, eleganza e spettacolarità. L'idea è quella di trasformare la serata in un'esperienza nella quale musica e spettacolo diventino il filo conduttore di un viaggio nel passato.

"Gli eventi del Casinò valorizzano ulteriormente l'offerta turistica, attirando visitatori e regalando serate esclusive che si inseriscono all'interno della ricca programmazione autunnale dell'assessorato, capace di offrire appuntamenti dedicati allo spettacolo per cittadini e turisti. La sinergia tra l'Amministrazione comunale e la Casa da Gioco funziona perché consente di fare rete e realizzare iniziative di qualità artistica e di promozione del territorio", afferma l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. "L'intera rassegna conferma la capacità di Sanremo di offrire momenti di alto livello, unendo grandi artisti, musica dal vivo e appuntamenti raffinati", aggiunge.

Dalla Casa da Gioco viene sottolineata anche la varietà della proposta, che nelle quattro serate autunnali spazia dalle atmosfere dei grandi casinò internazionali alla moda, passando per la musica d'autore e il cinema. "Le atmosfere dei Casinò internazionali attraverso coreografie e danze che ricordano l'euforia di Las Vegas, le accattivanti musiche della Dolce Vita, la professionalità di un artista come Rudy Smaila e l'eleganza di 'Sanremo in passerella', serata di gala, musica, arte e Alta Moda, costituiscono il punto di forza della proposta d'intrattenimento per i prossimi mesi", viene evidenziato dalla Casa da Gioco. Una formula nella quale la cena si accompagna a performance dal vivo di musica, danza e coreografie, con format realizzati appositamente per il Roof Garden.

L'offerta autunnale non si limiterà però agli spettacoli. Parallelamente alle quattro serate di gala tornerà infatti la grande stagione dei tornei, con appuntamenti dedicati agli appassionati dei giochi. Si comincia con la Fair Roulette dal 22 al 24 ottobre, seguita dal torneo di Burraco dal 13 al 15 novembre. A novembre sarà poi la volta delle WSOP, World Series Poker, dal 20 al 30 novembre, appuntamento destinato a riportare a Sanremo il poker internazionale. La stagione dei tornei si concluderà infine con il Black Jack dal 18 al 19 dicembre, completando un calendario particolarmente ricco per gli appassionati.

"Sono esperienze che si possono vivere solo al Casinò di Sanremo, dedicate ai nostri migliori clienti ma anche al pubblico che vorrà partecipare", sottolinea il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi. "Abbiamo, inoltre, organizzato per gli appassionati tutta una serie di tornei che riguardano i giochi che sappiamo più richiesti: Fair Roulette, Poker, Burraco e il Black Jack". Grande attenzione viene riservata in particolare alle World Series Poker, per le quali il Casinò attende un significativo flusso di iscrizioni, mentre è già in preparazione anche la festa di Capodanno, che viene annunciata ancora una volta all'insegna del glamour e dell'esclusività.

Le serate del Roof Garden, inizialmente create per i migliori clienti della Casa da Gioco, sono aperte anche al pubblico. Il costo della cena e dello spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 2448828 oppure consultare il sito del Casinò di Sanremo. L'autunno della Casa da Gioco si presenta quindi con una programmazione che mette insieme quattro differenti format di spettacolo, una serie di importanti tornei e, sullo sfondo, la preparazione del tradizionale appuntamento di fine anno. Una proposta che punta a mantenere il Roof Garden come uno degli spazi di riferimento della città per musica, intrattenimento, eleganza e grandi eventi.