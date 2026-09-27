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Sport | 27 settembre 2026, 20:44

Sanremo, Villa Ormond ospita i seminari dell'Accademia Karate e TaiJi QiGong

Entrambi i seminari hanno visto una partecipazione interessata ed entusiasta

Sanremo, Villa Ormond ospita i seminari dell'Accademia Karate e TaiJi QiGong

Si sono conclusi, domenica 27 settembre, a Villa Ormond a Sanremo con molta soddisfazione i seminari dell'Accademia Karate e TaiJi QiGong.

Per il settore karate il maestro Mirko Safiotti, allenatore della nazionale italiana, insieme ai maestri Franco Calimero e Fernando Giancola, anche quest’anno hanno arricchito di nuovi spunti i loro allievi creando uno spazio adeguato al perfezionamento. Erano presenti anche gli istruttori dell'Accademia, Roberto Bestagno e Marcello Cava.

Per il settore TaiJi QiGong la M. Gina Mela ha condotto un lavoro introduttivo, aperto a tutti, per poi dedicarsi all’approfondimento delle tecniche di entrambe le discipline. Entrambi i seminari hanno visto una partecipazione interessata ed entusiasta per l'opportunità di conoscere e sperimentare nuove tecniche e nuovi metodi.

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