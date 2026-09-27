Dalle Alpi al mare, riparte il Grand Raid du Cro-Magnon: due sanremesi arrivano primi al traguardo (Foto)

"Il Grand Raid du Cro-Magnon riparte: dalle Alpi al mare! Una nuova organizzazione, guidata da Michele Graglia e supportata dall’associazione internazionale OneHundred, rilancia lo storico ultratrail con un’edizione zero sul nuovo percorso da Limone Piemonte a Sanremo" - dice il consigliere comunale di Sanremo Maura Ghisi che questa mattina ha partecipato alla premiazione della gara Grand Raid du Cro-Magnon, portando i saluti del Sindaco, dell'assessore al turismo Sindoni e di tutta l’amministrazione.

100 km con circa 6.000 metri di dislivello positivo e oltre 7.000 di negativo. È ripartito così, il 26 settembre, il Gran Raid du Cro-Magnon, una delle gare più storiche del trail running europeo, nata nel 2001 e da sempre capace di unire due mondi: le grandi montagne e il mare. Il nuovo progetto, guidato da Michele Graglia e supportato dall’associazione internazionale OneHundred, è partito quest’anno con una edizione zero, volutamente a invito e con 17 atleti al via. Un primo test sul nuovo percorso, pensato per verificare sul campo tutti gli aspetti logistici, organizzativi e di sicurezza in vista del grande ritorno del 2027. Il primo corridore all’arrivo è stato il sanremese Maurizio Ferratusco che ha tagliato il traguardo in 14 ore e 20 minuti. Seguito poco dopo da Alessandro Ramo’ e da Giorgio Pulcini. La prima donna al traguardo è anche lei sanremese, Valentina Minniti che ha tagliato il traguardo in 22:55.

"Per me prendere in mano il Cro-Magnon è stata una scelta prima di tutto personale. È una gara storica, che conosco e che sento profondamente legata al nostro territorio" - sottolinea il noto ultratrailer Michele Graglia - "Negli ultimi anni aveva attraversato momenti difficili e credo che fosse arrivato il momento di provare a darle una nuova vita, per riportarla alla gloria che si merita. Il nuovo percorso parte da Limone Piemonte, nel cuore delle Alpi, attraversa il Parco Naturale del Marguareis e le Alpi Liguri, correndo tra sentieri d’alta quota, creste e panorami che progressivamente si aprono verso il Mediterraneo, passando per il centro di Triora e di Bajardo fino alla discesa in picchiata verso Sanremo e quindi il mare. Il fascino del Cro-Magnon è proprio questo, partire dalle montagne e, passo dopo passo, arrivare a vedere il mare. È un viaggio tra due mondi, attraverso un territorio straordinario. L’edizione zero ha permesso alla nuova organizzazione di mettere alla prova il percorso e individuare tutti gli interventi necessari per costruire un evento più grande, sicuro e strutturato. Il prossimo appuntamento è quindi fissato a giugno 2027, quando il Gran Raid du Cro-Magnon tornerà con l’ambizione di ritrovare il posto che merita nel panorama internazionale dell’ultratrail. Questa edizione è stata solo l’inizio. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma abbiamo finalmente rimesso il Cro-Magnon in movimento. Dalle Alpi al mare. Il Cro-Magnon è tornato a far sognare!".