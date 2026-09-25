Aorta in salute: a Genova visite ed ecocolordoppler gratuiti per gli over 65

Prende il via sabato 26 settembre a Genova l’Open weekend “Aorta in salute. Scopri perché è così importante”, iniziativa di prevenzione vascolare promossa da AOM Liguria e Regione Liguria e rivolta alle persone over 65 con uno o più fattori di rischio per patologie aortiche.

Il programma prevede tre fine settimana consecutivi dedicati alla prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale, con visite specialistiche ed ecocolordoppler dell’aorta gratuiti e ad accesso diretto. Non sono necessarie prenotazione, impegnativa del medico curante o pagamento del ticket.

Il primo appuntamento è in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 9 alle 17, all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, negli ambulatori della Clinica di Chirurgia vascolare ed endovascolare, Padiglione Monoblocco, 12° piano, lato Levante.

L’iniziativa è destinata agli over 65 che presentano almeno uno dei principali fattori di rischio indicati dagli organizzatori: fumo, ipertensione o familiarità per patologie aortiche. Durante l’accesso saranno effettuati una visita specialistica e un ecocolordoppler, esame di primo livello non invasivo.

Il calendario proseguirà con altri due appuntamenti. Sabato 3 e domenica 4 ottobre sarà la volta dell’Ospedale Villa Scassi, in via Onofrio Scassi 1, presso l’ambulatorio di Chirurgia vascolare del Padiglione 5, piano terra.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, invece, le visite si svolgeranno agli E.O. Ospedali Galliera, in via A. Volta 8, presso l’ambulatorio ecocolordoppler del Padiglione A1, piano 0.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 9 alle 17 e saranno caratterizzati dall’accesso diretto e gratuito.