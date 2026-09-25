Videosorveglianza e sicurezza urbana, inviate al Ministero le domande di finanziamento per i Comuni del territorio

Prosegue l'impegno per il rafforzamento della sicurezza sul territorio provinciale. La Prefettura ha trasmesso al Ministero dell’Interno 13 istanze pervenute dagli enti locali per l'ottenimento dei finanziamenti destinati alla realizzazione e all'ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.

L'iniziativa prende le mosse dai Patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti nei mesi scorsi tra i sindaci e la Prefettura. Tra le realtà locali interessate figurano i Comuni di Sanremo, Riva Ligure, Vallecrosia al Mare e Dolceacqua, che individuano nel monitoraggio tecnologico uno strumento primario per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

I progetti presentati, che hanno già superato al vaglio del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono ora al vaglio della Commissione ministeriale istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'organismo stilerà una graduatoria nazionale per distribuire le risorse messe a disposizione dal Ministero per l'esercizio finanziario 2025, pari a 19 milioni di euro complessivi.

In caso di assegnazione dei fondi, le amministrazioni locali potranno potenziare l'azione di prevenzione svolta dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali, estendendo la rete di telecamere ai varchi stradali e nelle aree maggiormente soggette a situazioni di degrado o illegalità.