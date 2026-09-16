Dieci nuovi cittadini italiani a Sanremo: emozione al Palafiori per il giuramento e il benvenuto nella comunità

Momenti di emozione e partecipazione questo pomeriggio nella Sala Matrimoni del Palafiori di Sanremo, dove si è svolta la cerimonia per il giuramento di 10 nuovi cittadini italiani, entrati a tutti gli effetti a far parte della comunità sanremese. I nuovi cittadini, originari di diverse parti del mondo, hanno pronunciato la formula di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione italiana, compiendo così un importante passaggio nel proprio percorso di cittadinanza. A dare loro il benvenuto sono stati il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara, che hanno condiviso con loro un momento particolarmente significativo.

La cerimonia ha assunto il valore di una vera e propria festa civica, dedicata ai temi dell'inclusione, dei diritti e della condivisione. I nuovi cittadini provengono da Guinea (1), Ecuador (2), Tunisia (1), Egitto (1), Marocco (1), Senegal (1), Pakistan (1) e Moldavia (2). Tra i dieci c'è anche un minorenne. Storie personali e percorsi differenti si sono così incontrati nella Sala Matrimoni del Palafiori, in un momento che ha sottolineato il legame con la città e con la comunità nella quale i nuovi cittadini vivono e partecipano alla vita quotidiana.

“Accogliere nuovi cittadini italiani è un momento di grande emozione e significato per l’intera comunità. Sanremo è da sempre una città aperta, capace di accogliere, integrare e valorizzare storie diverse – hanno dichiarato il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara –, a voi che oggi entrate a far parte della nostra famiglia civica rivolgo l'augurio di un futuro ricco di soddisfazioni, con la certezza che il vostro contributo, la vostra cultura e il vostro impegno arricchiranno il tessuto sociale e culturale della comunità”.

Al termine della cerimonia, ai dieci nuovi cittadini è stata consegnata in dono una copia della Costituzione italiana, simbolo dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e della partecipazione alla vita della Repubblica. Un gesto che ha accompagnato il momento formale del giuramento e che ha voluto rappresentare anche il valore dei principi sui quali si fonda la comunità nazionale. Per Sanremo è stata così un'occasione per dare il benvenuto a persone provenienti da Paesi e culture differenti, ma che da oggi condividono anche formalmente la cittadinanza italiana.