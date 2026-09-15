Scajola guarda alle scuole del futuro: "Serve un Piano Marshall. A ottobre nuovi fondi dalla Regione Liguria"

Il primo giorno di scuola come momento di festa, ma anche come occasione per riportare al centro le condizioni degli edifici nei quali ogni giorno studiano migliaia di ragazzi liguri. Dall'Ariston di Sanremo, dove questa mattina ha partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico del liceo Cassini, l'assessore regionale Marco Scajola rilancia la richiesta di un grande piano nazionale per l'edilizia scolastica. Una sorta di "Piano Marshall", come lo definisce lo stesso assessore, che affianchi alle risorse messe in campo dalle Regioni nuovi finanziamenti statali per rendere le scuole più moderne, efficienti e sicure.

"L'inizio della scuola segna anche una riflessione che deve essere fatta sull'importanza degli investimenti sull'edilizia scolastica – spiega Scajola –. Le scuole devono essere moderne, attrezzate per i nostri ragazzi perché proprio nelle scuole si forma quella che sarà la classe dirigente del domani. Dobbiamo fare in modo che le scuole siano a posto". "A ottobre ulteriori finanziamenti alle scuole liguri". Scajola annuncia intanto un nuovo intervento della Regione già nelle prossime settimane. Le risorse saranno destinate a Comuni e Province, gli enti chiamati a intervenire sugli edifici scolastici di propria competenza. "Come Regione Liguria stiamo stanziando fondi ai Comuni e alle Province per fare in modo che possano intervenire e continueremo a farlo anche prossimamente. Proprio ad ottobre daremo ulteriori finanziamenti alle scuole della Liguria". Uno sforzo che, secondo l'assessore, necessita però di essere accompagnato da un intervento più ampio a livello nazionale. "Lo stiamo chiedendo nei confronti che abbiamo a livello nazionale con il Governo: serve un vero e proprio Piano Marshall per l'edilizia scolastica, con fondi anche ministeriali che possano aiutare lo sforzo che tutte le Regioni stanno facendo, nell'ottica di una scuola che sia più moderna, più efficiente e sicura per i nostri ragazzi".

Gli auguri a studenti, famiglie e personale scolastico. Prima di entrare nel tema degli investimenti, Scajola ha voluto rivolgere un pensiero a chi questa mattina è tornato tra i banchi. All'Ariston il nuovo anno del Cassini è iniziato con una cerimonia dedicata in particolare ai nuovi studenti, ma per l'assessore il messaggio riguarda l'intero sistema scolastico ligure. "È una bellissima iniziativa del liceo Cassini, come quelle di altre scuole in tutta la Liguria che organizzano una cerimonia per l'inizio della scuola. Gli auguri vanno a tutti i ragazzi, alle ragazze e ai bambini che oggi cominciano la scuola, agli insegnanti, ai genitori, perché abbiamo da lavorare tanto anche noi come genitori, e a tutto il personale scolastico". Poi il messaggio politico che accompagna l'avvio dell'anno scolastico 2026/27: "Bisogna mettere al centro la scuola. Noi lo stiamo facendo e continueremo a farlo".