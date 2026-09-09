PharmExtracta amplia la linea Gabapral® con il nuovo formato in gocce

Il nuovo formato amplia la linea Gabapral®, premiata nel 2026 ai NutraIngredients Awards come Product of the Year nella categoria Microbiome Modulation, e nasce per offrire una modalità di assunzione semplice e flessibile, adatta anche ai bambini più piccoli.

Un ceppo selezionato per la produzione di GABA

Alla base di Gabapral® vi è Bifidobacterium adolescentis PRL2019®, identificato attraverso un percorso di caratterizzazione volto a selezionare ceppi batterici con specifiche proprietà funzionali.

PRL2019® si distingue per la capacità di produrre acido gamma-aminobutirrico (GABA), molecola coinvolta nella comunicazione lungo l’asse intestino-cervello. Questa caratteristica è associata all’elevata espressione dei geni gadB e gadC, coinvolti rispettivamente nella sintesi e nel rilascio del GABA.

La selezione del singolo ceppo sulla base delle sue caratteristiche documentate rappresenta uno degli elementi alla base dell’approccio PharmExtracta ai probiotici di precisione.

Un formato pratico, dai primi anni di vita

Gabapral® gocce è disponibile in un flacone da 20 ml contenente 300 gocce. La dose giornaliera consigliata è di 10 gocce, che apportano 10 miliardi di cellule vive.

Le gocce possono essere assunte direttamente nel cavo orale oppure diluite in un liquido a temperatura ambiente. La formulazione è senza glutine e senza lattosio ed è indicata da 0 anni in su.

Un ulteriore elemento distintivo del nuovo formato è la possibilità di conservarlo a temperatura ambiente, senza necessità di refrigerazione o di mantenimento a temperatura controllata, semplificandone così la gestione nella quotidianità e fuori casa.

Per approfondire caratteristiche e modalità d’uso di Gabapral® gocce, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito PharmExtracta.

Il lancio amplia le possibilità di utilizzo della linea Gabapral® e prosegue il percorso di PharmExtracta nello sviluppo di formulazioni basate sulla caratterizzazione di specifici ceppi probiotici e pensate per rispondere alle esigenze delle diverse fasce d’età.















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