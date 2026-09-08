“Settembrata Antitruffa”, a Imperia un incontro con i Carabinieri per prevenire i raggiri agli anziani

Prosegue a Imperia la “Settembrata Antitruffa”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione dei raggiri e alla sensibilizzazione della popolazione, con un incontro organizzato nell’ambito del progetto “Un Ponte tra Generazioni”. L’appuntamento è in programma giovedì 10 settembre, dalle 10 alle 12, nella Sala Speranza Balestra del Comune di Imperia, in Viale G. Matteotti 157, al secondo piano, con il patrocinio del Comune di Imperia.

All’incontro interverranno il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il maggiore Luigi Grella, comandante della Compagnia Carabinieri di Imperia, e il maresciallo Ida Grasso, della Stazione Carabinieri di Imperia.

Il laboratorio sarà condotto dai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e affronterà alcune delle modalità di truffa più frequenti ai danni delle persone anziane. Tra i casi presi in esame ci saranno il falso tecnico delle utenze, la telefonata con la quale viene annunciata una presunta disgrazia familiare con la richiesta immediata di denaro, il finto appartenente alle forze dell’ordine, i contratti proposti e fatti firmare rapidamente sulla porta di casa e i messaggi che sembrano provenire dalla banca.

L’incontro avrà un taglio pratico, con indicazioni su come riconoscere e interrompere un possibile raggiro: verificare l’identità di chi si presenta, non consentire l’ingresso in casa a persone non annunciate, prendersi il tempo necessario per contattare un familiare o le forze dell’ordine e ricordare che nessuna istituzione pretende il pagamento di somme in contanti direttamente a domicilio.

Una parte dell’incontro sarà inoltre dedicata alle persone che sono già state vittime di una truffa, con indicazioni pratiche sulle modalità per presentare denuncia.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati.

Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben...Essere in Liguria”, con Auser Liguria e Genova ODV come soggetto capofila. Il progetto rientra nelle iniziative regionali dedicate alla promozione dell’invecchiamento attivo, alla protezione sociale e al sostegno delle persone anziane ed è finanziato attraverso le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali previste dall’articolo 72 del D.Lgs. 117/2017.

Il percorso “Un Ponte tra Generazioni: Sicurezza Digitale e Prevenzione delle Truffe” è dedicato alla sensibilizzazione delle persone anziane sui rischi delle truffe tradizionali e digitali. Le attività comprendono i laboratori antitruffa realizzati con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, organizzati sul territorio ligure.