One Night Summer Hits, da Sanremo a Cento: il format matuziano chiude l’estate in musica

Da Sanremo a Cento (in provincia di Ferrara), per chiudere l'estate con una grande notte dedicata alla musica e allo spettacolo. È stata presentata nella città emiliana la tappa finale del One Night Summer Hits 2026, in programma sabato 12 settembre, a partire dalle 20.30, in piazza Guercino. Un appuntamento che porta fuori dalla Liguria un format nato nella Città dei Fiori e che, nel corso dell'estate, ha raccolto importanti consensi. Alla conferenza stampa hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Cento Filippo Taddia e il direttore del One Night Summer Hits Giuseppe Grande. La serata rappresenterà il gran finale di un'estate all'insegna della musica.

Il One Night Summer Hits 2026 ha infatti animato nei mesi scorsi Piazzale Pian di Nave a Sanremo, con cinque appuntamenti estivi caratterizzati da una significativa partecipazione di pubblico e dalla qualità degli spettacoli proposti. Un'esperienza che ha avuto anche un'eco a livello nazionale e che ora si prepara a vivere un'ultima tappa lontano dalla Riviera. Cento ospiterà così il grande appuntamento conclusivo, proseguendo il percorso di un format strettamente legato all'immagine della città della musica. Tra gli artisti più attesi ci sarà Sarah Toscano, già protagonista a Sanremo lo scorso anno proprio in occasione della chiusura del One Night Summer Hits. Un ritorno che lega idealmente le due città.

A sottolineare il rapporto nato con Sanremo è stato l'assessore Filippo Taddia, che ha voluto rivolgere un ringraziamento ad Alessandro Sindoni, assessore al Turismo della città matuziana. "Ringrazio vivamente l'assessore Alessandro Sindoni per aver sposato l'idea di portare il One Night Summer Hits da Sanremo a Cento – ha spiegato Taddia –, per questa tappa finale sarei felice di avere la sua presenza a Cento il 12 settembre". L'esponente dell'amministrazione emiliana ha quindi evidenziato il valore dell'iniziativa anche dal punto di vista della promozione territoriale. "Avere qui la tappa finale del One Night Summer Hits significa mettere Cento in relazione con un'esperienza nata a Sanremo e offrire alla città una grande serata di musica e spettacolo".

Durante la presentazione è intervenuto anche Giuseppe Grande, direttore artistico della manifestazione, che ha evidenziato il significato del trasferimento del format per l'appuntamento conclusivo. "Siamo felici di concludere a Cento il One Night Summer Hits – ha dichiarato –, il format della città di Sanremo porterà l'energia della città della musica a Cento e sarà un modo, nel nostro piccolo, di sponsorizzare il territorio". Una collaborazione che consente quindi alla manifestazione di proseguire il proprio percorso anche oltre i confini della Riviera, facendo conoscere il progetto e il nome di Sanremo attraverso la musica e gli spettacoli dal vivo. Dopo le cinque serate estive di Piazzale Pian di Nave, l'evento si prepara così a chiudere il calendario 2026.

Sul palco di piazza Guercino, insieme a Sarah Toscano, sono attesi anche Gianluca Amoruso, CARA e Cecille, per una serata pensata per coinvolgere un pubblico ampio. A condurre l'appuntamento sarà invece Manila Nazzaro, volto noto della televisione e speaker di Rai Radio2. La tappa di Cento diventa così il punto conclusivo di un'edizione che ha visto Sanremo protagonista durante l'estate con cinque appuntamenti musicali. Un finale che porta idealmente la Riviera in Emilia e consolida il legame tra intrattenimento, promozione territoriale e identità musicale. Per il One Night Summer Hits, dunque, l'estate 2026 si chiuderà con una nuova grande serata, questa volta in piazza Guercino.