La città di Bordighera apre i parchi ai cani ma tenuti al guinzaglio: esclusi i giochi per bambini

A Bordighera i cani potranno entrare nei parchi e nei giardini pubblici, purché accompagnati al guinzaglio. È quanto stabilito con l'ordinanza numero 130 firmata oggi, 26 agosto, dal comandante della Polizia Locale, commissario capo dottor Attilio Satta. Il provvedimento nasce da una richiesta della segreteria del sindaco, protocollata nella stessa giornata, e consente l'accesso agli animali nelle aree verdi comunali, nelle more di una futura modifica del regolamento sulla tutela degli animali. La nuova disposizione sarà valida fino al 31 dicembre prossimo.

La decisione tiene conto anche dell'evoluzione del rapporto tra animali domestici e vita sociale e del dibattito che, negli ultimi anni, ha interessato l'accesso dei cani agli spazi pubblici. Nell'ordinanza viene richiamato anche l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui i divieti generalizzati di ingresso nei parchi possono risultare eccessivamente limitativi. Il documento cita in particolare la sentenza 694/2017 del Tar Toscana, ricordando come il limite imposto all'animale possa tradursi, di fatto, in una limitazione per la persona che lo accompagna. Una motivazione che ha contribuito alla scelta dell'amministrazione di consentire l'accesso, introducendo però precise regole di comportamento.

L'apertura dei parchi ai quattro zampe non sarà infatti senza condizioni. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e i proprietari saranno chiamati a garantire il decoro e l'igiene delle aree pubbliche. In particolare, l'ordinanza impone di raccogliere le deiezioni degli animali e di lavare le urine, così da evitare problemi di pulizia e mantenere gli spazi fruibili da tutti. Resta inoltre pienamente in vigore quanto previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio comunale nel 2014 e successivamente integrato nel 2023. Non vengono quindi meno gli altri divieti già previsti dalla normativa comunale.

Una delle prescrizioni più importanti riguarda le aree destinate ai giochi dei bambini, nelle quali l'ingresso dei cani resta espressamente vietato. L'ordinanza distingue quindi tra le aree verdi e i giardini, ora accessibili agli animali nel rispetto delle regole, e gli spazi attrezzati per i più piccoli, che rimangono esclusi. Il provvedimento ha carattere temporaneo e resterà in vigore fino al 31 dicembre, periodo entro il quale potrà essere valutata anche la modifica del regolamento comunale. L'obiettivo è disciplinare la presenza degli animali negli spazi pubblici conciliando le esigenze dei proprietari con quelle degli altri frequentatori dei parchi.

I proprietari saranno quindi chiamati a rispettare le prescrizioni previste, con particolare attenzione al guinzaglio, alla raccolta delle deiezioni e al divieto di accesso alle aree gioco. In caso di violazione, i contravventori saranno puniti secondo quanto previsto dalla legge. Il provvedimento apre così una nuova fase per la gestione della presenza dei cani nei parchi pubblici di Bordighera, introducendo una disciplina che punta a consentire una maggiore libertà di accesso, ma nel rispetto del decoro, dell'igiene e della sicurezza degli spazi comuni.