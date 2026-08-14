Ferragosto nell'Imperiese tra sagre, tradizioni e sport: tutti gli appuntamenti del weekend

Sarà un Ferragosto ricco di appuntamenti nell'Imperiese, con feste patronali, sagre e iniziative capaci di raccontare le tradizioni più autentiche dell'entroterra. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto, diversi Comuni e frazioni della provincia propongono occasioni di incontro dedicate a residenti e turisti, tra specialità gastronomiche, musica, celebrazioni e sport. Un'offerta che si inserisce nel più ampio calendario regionale dei 206 appuntamenti sostenuti dalla Regione Liguria con 575 mila euro nell'ambito della Legge regionale 22/2001. Il weekend di Ferragosto diventa così anche un'occasione per scoprire i piccoli centri dell'entroterra imperiese e le loro tradizioni. Un patrimonio fatto di feste di paese, ricette tipiche e momenti di convivialità che continua a coinvolgere associazioni, volontari e comunità locali.

Ad Armo il protagonista del weekend sarà San Bernardo, con la tradizionale festa in programma dal 14 al 16 agosto. L'appuntamento è conosciuto anche come Sagra du Panu Fritu, richiamando una delle specialità gastronomiche legate alla manifestazione. Per tre giorni il paese sarà animato dai festeggiamenti dedicati al patrono, con la possibilità di assaggiare il caratteristico pane fritto e vivere momenti di socialità nel cuore della Valle Arroscia. Un appuntamento che unisce devozione e tradizione gastronomica e che rappresenta uno degli eventi più caratteristici del fine settimana nell'entroterra. La festa offre anche l'occasione per riscoprire un piccolo borgo e il suo patrimonio di usanze locali, proprio nei giorni di maggiore affluenza turistica.

Sempre in Valle Arroscia, il 15 e 16 agosto sarà la volta di Leverone, frazione di Borghetto d'Arroscia, con la Sagra della buridda. Alla proposta gastronomica si affiancherà un appuntamento dedicato allo sport e alla tradizione delle bocce: nei due giorni è infatti prevista anche la Gara nazionale di bocce. Saranno quindi due giornate all'insegna della convivialità, con la cucina tipica a fare da filo conduttore e la competizione sportiva a completare il programma. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti del weekend pensati per coinvolgere sia gli appassionati di gastronomia sia quelli di sport. Un modo per vivere il Ferragosto lontano dai grandi centri, riscoprendo il ritmo e le tradizioni dei paesi dell'entroterra.

Domenica 16 agosto, invece, gli appassionati di bocce potranno spostarsi a Moano, frazione di Pieve di Teco, dove è in programma una gara di bocce alla pétanque. La competizione si svolgerà a terne o coppie fisse ed è dedicata agli appassionati di una disciplina particolarmente radicata nella tradizione sportiva locale. Anche in questo caso lo sport diventa un'occasione per animare il paese e richiamare partecipanti e pubblico durante il fine settimana di Ferragosto. L'appuntamento si inserisce in un calendario che punta a valorizzare le attività amatoriali e ricreative nei piccoli Comuni. Un'altra occasione, quindi, per scoprire il territorio della Valle Arroscia attraverso una delle sue tradizioni più consolidate.

Gli appuntamenti nell'Imperiese si inseriscono in un fine settimana particolarmente intenso in tutta la Liguria. Nel Genovesato e nel Savonese sono infatti numerose le feste patronali e le sagre previste tra il 14 e il 16 agosto, mentre a Portovenere si terrà la suggestiva Madonna Bianca, con il borgo illuminato da migliaia di lumini. Un calendario che conferma come il Ferragosto ligure non sia soltanto sinonimo di spiagge e turismo balneare, ma anche di borghi, gastronomia e tradizioni locali. Nell'entroterra imperiese, in particolare, le manifestazioni rappresentano un'occasione per mantenere vivo il legame tra comunità e territorio. Un'offerta che può contribuire anche a portare i visitatori alla scoperta delle vallate e dei piccoli centri della provincia.

"E' stupendo vedere il grandissimo impegno e l'enorme passione che tutti gli organizzatori e volontari dedicano nel far riuscire al meglio questi eventi – afferma l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –, sarà un weekend ricco di appuntamenti con un'eccezionale presenza di turisti". L'assessore sottolinea anche come i dati relativi all'occupazione delle camere delle strutture ricettive evidenzino una presenza turistica particolarmente elevata, con una media regionale che raggiunge il 95%. In questo scenario, le feste e le sagre dell'entroterra possono rappresentare un'importante opportunità per distribuire i flussi turistici anche oltre le località costiere. E il weekend di Ferragosto offre così l'occasione per vivere una Liguria più autentica, fatta di sapori, tradizioni e comunità.