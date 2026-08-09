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Sport | 09 agosto 2026, 17:57

Ventimiglia, a Roverino successo per il 2° Memorial Famiglia Brogna: spettacolo, tradizione e grande partecipazione (foto)

Ventiquattro terne in gara, finale combattuta oltre la mezzanotte e un protagonista d’eccezione: Bosio Secondo, 87 anni. Premi, ringraziamenti e una giornata di sport che guarda già al 2027

Sabato 8 agosto è andato in scena sui campi della Bocciofila Roverino il secondo memorial Famiglia Brogna gara di bocce a terne specialità petanque. Tra le 24 squadre partecipanti anche una nutrita 'pattuglia' in arrivo dalla vicina Francia . 

"Superata ampiamente la mezzanotte e dopo diverse ore di gioco - spiegano gli organizzatori - hanno avuto la meglio Zorzato Diego, Cocciolo Marcello e Frank Petit Jean che in finale hanno superato Goffredo Donato, Punturiero Luca e Franky Rouge.  In campo tra i moltissimi giocatori spiccava il nome  Bosio Secondo, già campione italiano in passato con i colori della Roverino, alla veneranda età di  87 anni. Prima di dare il via alle ostilità il Presidente Vallepiano Costante ha consegnato a Maurizio Brogna una targa di ringraziamento per la vicinanza e il sostegno alla società. In qualità di amico e socio  storico della Società era presente il Consigliere Regionale Enrico Ioculano. 

Una meravigliosa giornata di sport e goliardia incarnando perfettamente lo spirito della gara, pensando già all'edizione 2027".

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