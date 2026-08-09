Ventimiglia, a Roverino successo per il 2° Memorial Famiglia Brogna: spettacolo, tradizione e grande partecipazione (foto)

Sabato 8 agosto è andato in scena sui campi della Bocciofila Roverino il secondo memorial Famiglia Brogna gara di bocce a terne specialità petanque. Tra le 24 squadre partecipanti anche una nutrita 'pattuglia' in arrivo dalla vicina Francia .

"Superata ampiamente la mezzanotte e dopo diverse ore di gioco - spiegano gli organizzatori - hanno avuto la meglio Zorzato Diego, Cocciolo Marcello e Frank Petit Jean che in finale hanno superato Goffredo Donato, Punturiero Luca e Franky Rouge. In campo tra i moltissimi giocatori spiccava il nome Bosio Secondo, già campione italiano in passato con i colori della Roverino, alla veneranda età di 87 anni. Prima di dare il via alle ostilità il Presidente Vallepiano Costante ha consegnato a Maurizio Brogna una targa di ringraziamento per la vicinanza e il sostegno alla società. In qualità di amico e socio storico della Società era presente il Consigliere Regionale Enrico Ioculano.

Una meravigliosa giornata di sport e goliardia incarnando perfettamente lo spirito della gara, pensando già all'edizione 2027".