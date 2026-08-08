Calcio | Sanremese. Alle 17 l'amichevole con il Bra, svelata la rosa e i numeri di maglia

A poche ore dal fischio d'inizio dell'amichevole contro il Bra, la Sanremese Calcio ha ufficializzato la rosa che affronterà la stagione 2026/27. Il club matuziano ha reso nota la lista completa dei convocati a disposizione del neo allenatore Gianluca Festa.
Tra i pali i matuziani potranno contare su quattro estremi difensori di livello: Omar Bohli (numero 1), Matteo Haderbache (12), Aymen Azaze (22) e Rafael Licata (99).
In difesa Festa avrà a disposizione sette elementi: Mattia Di Fino (2), Edoardo Grosso (4), Mattia Monticone (13), Arensi Rota (23), Alessio Girgi (38), Lorenzo Appiah (45) e Teddy Nguegang (67).
È a centrocampo che la rosa biancoazzurra mostra la maggiore profondità numerica, con undici giocatori a disposizione: Andrea Palella (6), Sergio Gonzalez Perez (8), Samuele Anzalone (14), Antonin Melis (18), Francesco Cavaliere (20), Wilfred Osuji (21), Simone Andreis (30), Carlo Usai (58), Riccardo Oddone (77) e Konstantin Cheshmedjiev (88).
In avanti la Sanremese si affida a sei attaccanti: si parte con il confermato Dennis Oan Djorkaeff (7), passando per Dennis Costantino (9), Simone-Andrea Ganz (10), Augustinas Klimavicius (11), Mattia Cipriani (29) e Miaronald Racot (91).