Calcio | L'Angelo Baiardo ha presentato ricorso, chiesto il blocco di Eccellenza e Promozione in via cautelare

Era attesa la mossa dell’Angelo Baiardo dopo il ripescaggio del Savona in Eccellenza. Nelle ultime ore si rincorrono le indiscrezioni sull’invio di diverse PEC alle società coinvolte, un chiaro segnale della presentazione del ricorso da parte del club neroverde e all'imminente dibattimento davanti al Tribunale Federale Territoriale.

Scontata la richiesta di sospensione in via cautelare delle gare di Coppa e dei campionati di Eccellenza e Promozione. Il nodo principale riguarda infatti le tempistiche: qualora la stagione dovesse iniziare regolarmente e, solo in un secondo momento, venissero riconosciute le ragioni dell’Angelo Baiardo, il club potrebbe infatti ottenere esclusivamente un risarcimento, senza vedersi riconosciuto il diritto a partecipare al massimo campionato regionale.

Considerate le scadenze ormai ravvicinate, il dibattimento davanti al TFT potrebbe essere fissato in tempi brevi. Alcune indiscrezioni indicano già nella settimana successiva a Ferragosto una possibile finestra per la discussione del ricorso.