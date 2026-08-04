Cina, il settore IA cresce del 40% nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le dimensioni dell'industria cinese dell'intelligenza artificiale (IA) dovrebbero aver superato nel 2025 i 1.200 miliardi di yuan (circa 176,7 miliardi di dollari USA), con un aumento del 40% su base annua, secondo un istituto di ricerca sotto il controllo del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione.L'Accademia cinese della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (CAICT) ha rilevato che, a giugno 2026, in Cina erano presenti oltre 6.600 imprese attive nell'IA, pari al 15% del totale mondiale. Secondo la CAICT, il Paese ha sviluppato un sistema industriale completo che comprende infrastrutture di base, modelli e framework e applicazioni specifiche per i diversi settori.Nel 2025 il segmento delle applicazioni rappresentava il 55% dell'intera filiera industriale dell'IA, con una crescita del 22% su base annua. Il segmento di base costituiva il 38% ed è cresciuto del 59%, mentre quello relativo a modelli e framework rappresentava il 7% e ha registrato un aumento del 189%.Secondo l'accademia, il settore è fortemente concentrato in poche regioni: Pechino, Guangdong, Shanghai, Zhejiang e Shandong rappresentano complessivamente oltre l'80% del totale nazionale.I modelli IA di grandi dimensioni, gli agenti di IA e i chip per l'IA stanno evolvendo rapidamente, mentre i prodotti basati su questa tecnologia si diversificano e il loro impiego si sta espandendo nei settori tradizionali.La CAICT ha guidato la stesura di due standard di settore per definire il comparto dell'IA e identificare le imprese che vi operano, con l'obiettivo di fornire criteri uniformi per le statistiche di settore, la definizione delle politiche e le pratiche aziendali.La Cina continuerà a portare avanti l'iniziativa "IA Plus" per promuovere un'integrazione ampia e approfondita dell'intelligenza artificiale nei diversi settori e ambiti dell'economia e della società.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-