Mazzi: "Oltre 1.500 km per il Cammino di San Francesco", lo spot con Andrea Bocelli

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(Adnkronos) - A pochi giorni dalla visita di Papa Leone ad Assisi, è stato presentato alla stampa 'il Cammino di Francesco', un progetto che rappresenta la sintesi unitaria dei numerosi cammini e degli itinerari ispirati al passaggio di San Francesco. Il percorso, con i suoi 1.546 chilometri complessivi, attraversa sei regioni - Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria - collegando alcuni dei luoghi più significativi della vita e della memoria francescana. Lo spot ha il volto e la voce di Andrea Bocelli e, per il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, "ha la caratteristica di non avere un 'chilometro zero': la meta è Assisi ma si può partire da Firenze, Roma, Ascoli, Rimini. Uno può 'entrare' dove vuole".