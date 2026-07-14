Ventimiglia ospita la prima "20Miglia Run": venerdì prossimo corsa aperta a tutti

Ventimiglia si prepara ad accogliere la prima edizione della "20Miglia Run", manifestazione podistica ludico-motoria aperta a partecipanti di tutte le età e organizzata da Ventimiglia Viva e Atletica Ventimiglia. L'appuntamento è in programma venerdì 17 luglio sul lungomare cittadino e si rivolge sia ai runner più esperti sia a chi desidera trascorrere una serata all'insegna dello sport e della convivialità.

La partenza è fissata alle 20.30 dal Belvedere Resentello, mentre le iscrizioni saranno aperte a partire dalle 19. Il percorso si svilupperà lungo la pista ciclabile del lungomare fino al Biscione. La manifestazione prevede tre diverse distanze: 500 metri riservati ai Baby Runners, nati dal 2015 al 2021; 3 chilometri per la categoria Under 16, dedicata ai nati dal 2010 al 2014; e 6 chilometri, articolati su due giri, per la categoria Open.

La quota di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e comprende il pacco gara con t-shirt, mentre per i Baby Runners è prevista una quota di 5 euro con gadget e sorprese dedicate ai più piccoli. Oltre alla corsa, la serata sarà arricchita dall'intrattenimento musicale di Doc Dj e da una piccola area street food, pensata per offrire un momento di ristoro ai partecipanti e al pubblico. Previsti anche numerosi premi: due buoni da 50 euro in prodotti di elettronica saranno assegnati ai primi classificati della categoria Open. Riconoscimenti anche per tutti i medagliati Under 16, per tutti i Baby Runners, per il gruppo più numeroso e, attraverso estrazione, per i vincitori dei premi a sorte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori attraverso le pagine Facebook e Instagram di Ventimiglia Viva e Atletica Ventimiglia.