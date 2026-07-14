Sanremo, al via i lavori per il nuovo manto sintetico del campo di Baragallo: il ringraziamento del Centro Sportivo

Prenderanno il via nel corso del mese di luglio i lavori per il rifacimento completo del manto sintetico del campo "Luciano Durbiano" di via Margotti, in località Baragallo. Un intervento particolarmente atteso dal Centro Sportivo Baragallo, che gestisce l'impianto in concessione da circa quarant'anni e che rappresenta un punto di riferimento non soltanto per l'attività sportiva, ma anche per la vita sociale del quartiere. A esprimere soddisfazione è il presidente pro tempore dell'associazione, il ragioniere Giovanni Battista Trucchi, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale di Sanremo per aver dato seguito alla richiesta avanzata nei mesi scorsi.

Il percorso, come ricorda il presidente, era iniziato nel maggio 2025, quando il Centro Sportivo Baragallo ASD aveva trasmesso all'assessore Alessandro Sindoni la richiesta per il rifacimento del terreno di gioco. Un iter che ha trovato una svolta concreta il 12 giugno scorso, quando i rappresentanti dell'associazione sono stati convocati dal geometra Cigna e dall'architetto Del Tordello, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, per la consegna delle chiavi dell'impianto. In quell'occasione è stata comunicata ufficialmente la partenza del cantiere nel corso del mese di luglio.

"Un grazie sincero all'Amministrazione per aver ascoltato le nostre esigenze, restituendo alla città uno spazio sportivo e sociale rinnovato, sicuro e all'altezza dei nostri ragazzi", sottolinea il presidente Giovanni Battista Trucchi. "Questo intervento rappresenta un traguardo fondamentale non solo per i nostri atleti, ma per tutta la collettività", aggiunge, evidenziando come il campo sia utilizzato quotidianamente anche dagli istituti scolastici della zona e dalla cittadinanza.

Il campo "Luciano Durbiano", infatti, ospita regolarmente attività sportive, iniziative dedicate ai giovani e numerose manifestazioni organizzate in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora del Rosario. Il rifacimento del manto sintetico consentirà quindi di migliorare la qualità dell'impianto, garantendo maggiore sicurezza agli utenti e offrendo al quartiere un'infrastruttura moderna, capace di continuare a svolgere il proprio ruolo di aggregazione e promozione dello sport.