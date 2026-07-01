Riva Ligure, gara da oltre 356 mila euro per l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità: coinvolti quattro Comuni

La Giunta comunale di Riva Ligure ha approvato una modifica al Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 per inserire la procedura di gara relativa al servizio di assistenza scolastica individualizzata destinato agli alunni con disabilità residenti nei Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio.

Si tratta di un passaggio tecnico necessario per consentire l'avvio della gara pubblica. Al momento dell'approvazione del Programma triennale, infatti, l'intervento non era stato inserito perché non risultavano previsti affidamenti superiori alla soglia di 140 mila euro, oltre la quale la normativa impone l'inserimento nel piano degli acquisti. Successivamente le amministrazioni coinvolte hanno deciso di procedere con un affidamento unitario del servizio, rendendo necessario l'aggiornamento della programmazione.

Il servizio riguarderà gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 e sarà gestito in forma associata, con il Comune di Riva Ligure nel ruolo di ente capofila. La procedura di gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia attraverso una procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia dell'aspetto economico sia della qualità del progetto presentato dagli operatori.

La relazione allegata alla delibera indica un valore stimato della procedura pari a 185.364 euro, oltre IVA al 5%, mentre nella scheda del Programma triennale il servizio risulta inserito con un valore complessivo di 356.825,70 euro, distribuito su una durata contrattuale di 42 mesi. Nel quadro economico della programmazione sono inoltre previsti stanziamenti annuali pari a 97.316,10 euro, finanziati attraverso risorse comunali e i trasferimenti degli altri enti aderenti alla gestione associata.

Responsabile unico del procedimento sarà il segretario comunale Francesca Viglione, incaricata di seguire l'iter amministrativo fino all'affidamento del servizio. L'approvazione della modifica non comporta, nell'immediato, alcun nuovo impegno di spesa, ma rappresenta il presupposto indispensabile per poter pubblicare il bando di gara. L'aggiornamento dovrà inoltre essere recepito attraverso una variazione del Documento unico di programmazione (DUP), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Con questo provvedimento il Comune punta a garantire continuità a un servizio ritenuto fondamentale per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, confermando la gestione associata con gli altri tre Comuni del comprensorio e programmando con anticipo l'affidamento per i prossimi anni scolastici.