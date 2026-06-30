SportAbility Day: sabato 4 luglio a Sanremo la festa dello sport per persone con disabilità (Foto)

SportAbility Day, la più importante festa dello sport in Liguria per persone con disabilità, arriva a Ponente. Appuntamento fissato per sabato 4 luglio prossimo a partire dalle ore 10:00 a Sanremo, sui campi della Cittadella sportiva di Pian di Poma (Strada Vicinale Pian di Poma snc, presso il campo atletica e rugby).



Il progetto promosso da Stelle nello Sport, che a Genova in 5 anni è arrivato a coinvolgere 1300 ragazzi con disabilità in 40 discipline sportive, si “allarga” a Ponente grazie alla collaborazione di “L’Amore è”, Associazione di promozione sportiva nata dal sogno di Chiara Angela Boetti e Francesco Emerigo con la missione di valorizzare al massimo ogni persona, scavalcando pregiudizi e discriminazioni. Nato sotto l’egida di Regione Liguria con il sostegno del progetto Orientamenti e di Fondazione Carige, lo SportAbility Day può contare in questa prima volta nell’imperiese sul patrocinio del Comune di Sanremo oltre ovviamente a quello di Coni, Cip e Sport e Salute.



Sarà possibile provare numerose discipline sportive: dal calcio al rugby, passando per hockey su prato, ciclismo, tennis tavolo, arrampicata, atletica leggera, trekking, pallavolo, automobilismo e altre ancora. Saranno presenti istruttori e atleti di numerose Associazioni: Sanremese Calcio, Sanremo Rugby, Viva Sport Imperia, A Ruota Libera, TT Arma di Taggia, Ala Sanremo, Pro San Pietro Atletica, Riviera Volley Sanremo, Liguria Calcio non vedenti, Ponente corse, Ad Sidera, Anffas, Bikers HDC Imperia, 333.



Pian di Poma si trasformerà in un villaggio sportivo senza barriere per una giornata di sport ed inclusione. La partecipazione allo SportAbility Day è completamente gratuita per tutti. Ragazze e ragazzi con disabilità potranno “provare” le diverse attività e discipline accompagnati da familiari e amici. L’apertura del villaggio è fissata per le ore 10:00. La Cerimonia di Apertura prevede una sfilata di tutti i partecipanti. Un momento di festa e socialità prima del fischio di inizio delle varie attività.



L'Impresa "333 KM No Stop". Ad arricchire di significato lo SportAbility Day sarà l'incredibile iniziativa sportiva e solidale di Antonio Lattarulo, che correrà per 333 km no stop partendo dal Moncenisio fino a raggiungere Sanremo. Il suo arrivo è previsto proprio durante l'evento, e correrà per tutti i ragazzi e le ragazze presenti con un obiettivo chiaro: sensibilizzare la comunità e raccogliere fondi a favore delle Associazioni. Per i più piccoli ci sarà lo spettacolo di magia di Salvatore Stella mentre animazione e gonfiabili saranno presenti grazie a Festiamo. A supportare gli organizzatori anche i membri della CNA Pensionati.



“Invitiamo tutte le Associazioni che operano nel mondo della disabilità a diffondere l’invito e coinvolgere i propri ragazzi portandoli a scoprire la magia dello sport”, sottolineano gli organizzatori Michele Corti e Simone Noceti. “E soprattutto l’invito è per tutte le famiglie: venite con i vostri ragazzi e i loro amici a trascorrere una bella giornata di sport e inclusione. Sarà anche una bella occasione per conoscere le associazioni del territorio e, magari, iniziare un nuovo percorso sportivo”.

Le società sportive e le associazioni del territorio che desiderano partecipare all'evento con i propri atleti e istruttori sono le benvenute. Potranno scrivere alla mail associazionelamoree@gmail.com o contattare direttamente Simone Noceti al numero 328.0860036. Tutti gli aggiornamenti e il racconto dell’evento saranno online sul portale www.sportabilityliguria.it.

Un'ampia offerta di discipline per tutti: le realtà coinvolte a Sport Ability Ponente

Il programma di SportAbility Day Ponente prevede la partecipazione attiva di numerose realtà sportive, associative e di volontariato del territorio. L'evento offrirà ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in molteplici discipline, con attrezzature dedicate e la guida esperta di tecnici e volontari. La Sanremese Calcio garantirà la propria disponibilità, fornendo tutte le attrezzature necessarie, tra cui porte, palloni, cinesini e pettorine. Saranno presenti dai tre ai quattro allenatori che si alterneranno per seguire le attività, a cui parteciperanno anche circa venti ragazzi delle squadre giovanili. Grande coinvolgimento anche da parte del Sanremo Rugby, presente tutto il giorno con il proprio staff composto da tre o quattro allenatori e con le attrezzature per far giocare i ragazzi. Per l'occasione, la società aprirà la propria Club House per offrire servizio bar e pranzo a tariffe agevolate in puro spirito da "terzo tempo", estendendo l'invito a tutte le proprie giovanili. Per gli appassionati di pallavolo, sarà presente il presidente della Riviera Volley Sanremo (RVS), che metterà a disposizione una rete per i partecipanti.

L'associazione Viva Sport di Imperia, guidata da Marco Barisciani, parteciperà con due referenti portando porte, mazze e palle per far provare l'hockey su prato. Ad arricchire l'esperienza ci saranno anche i ragazzi della loro associazione che già praticano l'hockey integrato. Sarà inoltre presente la ASD Liguria Calcio Non Vedenti con Di Malta. Enrico Genovese dell'associazione A Ruota Libera metterà a disposizione diverse biciclette modificate, carrozzine speciali e una Jolette. Genovese si occuperà inoltre di creare percorsi a ostacoli (gimcane) e tracciati con apposita segnaletica stradale.

La ASD Pro San Pietro curerà il settore dell'atletica, portando istruttori e corridori per coinvolgere attivamente i giovani. Elisa Mezzatesta, insieme a un collaboratore, guiderà i ragazzi alla scoperta del trekking, avvicinandoli alle discipline sportive outdoor. Il tennistavolo sarà rappresentato da Diego Fassola ad Arma di Taggia: interverranno in due portando almeno un paio di tavoli da ping pong e le racchette, con la partecipazione dei soci della loro ASD.

La manifestazione vedrà la preziosa partecipazione dei ragazzi con disabilità appartenenti alle associazioni Ad Sidera e Anffas. Un fondamentale contributo logistico e di supporto arriverà dai volontari extra: saranno presenti quattro o cinque membri dei Bikers HDC Imperia e i volontari di “L'Amore è”.