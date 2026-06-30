San Lorenzo Night Run, cresce il successo: Mattia Naclerio e Morena Almonti conquistano la terza edizione

È stata un'edizione da record, quella della terza San Lorenzo Night Run, la corsa podistica in notturna di 7 chilometri disputata lungo la pista ciclopedonale tra San Lorenzo al Mare e Imperia. La manifestazione ha fatto registrare 151 iscritti, in crescita rispetto allo scorso anno, confermando un appuntamento ormai sempre più apprezzato nel calendario podistico estivo del Ponente ligure. A conquistare il successo assoluto sono stati Mattia Naclerio e Morena Almonti. Tra gli uomini, Naclerio, reduce dall'esordio in mezza maratona, ha tagliato il traguardo in 26'38", precedendo Ivar Acquarone (26'52"), che aveva guidato la gara nella fase iniziale, e Andrea Fagioli, terzo in 27'30".

In campo femminile, davanti al pubblico di casa, Morena Almonti ha conquistato la vittoria con il tempo di 31'27". Alle sue spalle si sono classificate Barbara Tarsi, autrice di una brillante rimonta finale in 32'38", e Stefania Moneta, vincitrice dell'edizione 2024, terza in 32'45". Spazio anche ai più giovani con le classifiche Under 14. Tra i ragazzi ha vinto Giovanni Ricca davanti a Gioele Creanza, mentre tra le ragazze il successo è andato a Cecilia Viola, che ha preceduto Eleonora Pereno e Letizia Viola. Un riconoscimento speciale è stato assegnato alla Naturum Team Valle Argentina, premiata come società più numerosa presente all'evento.

A dare il via alla competizione è stato il sindaco Enzo Mazzarese, che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando come la San Lorenzo Night Run sia ormai diventata un appuntamento fisso dell'estate sportiva locale. Soddisfatta anche l'organizzatrice Nadia Zerbone, che ha già rilanciato il prossimo appuntamento. «Vi aspettiamo il 13 settembre per la quinta edizione della tradizionale San Lorenzo Run», ha dichiarato al termine della serata. Il percorso ha portato gli atleti lungo la pista ciclopedonale in direzione levante, fino al giro di boa posizionato nei pressi di Borgo Prino, prima del ritorno verso il traguardo di piazza Marvaldi, dove si sono svolte le premiazioni.

La festa è proseguita con il pasta party curato dalla Pro Loco San Lorenzo al Mare e con l'intrattenimento musicale di Dj Nito. Presente anche l'associazione Giraffa a Rotelle, impegnata in una raccolta fondi per il progetto Aspassobike, dedicato alla mobilità inclusiva attraverso biciclette adattate per persone con difficoltà motorie. L'evento è stato organizzato dal Centro Integrato di Via "Il Giardino di Magdala", con la collaborazione tecnica dell'Atletico San Lorenzo, il patrocinio dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo.