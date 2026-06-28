Canottieri Sanremo, dominio a Genova Pra’: 14 titoli regionali e sei podi nel settore giovanile

La Canottieri Sanremo – sezione canoa mette il sigillo ai Campionati Regionali di Genova Pra’, confermandosi ai vertici della disciplina sulla distanza dei 200 metri. Nella gara disputata domenica scorsa, gli atleti sanremesi hanno conquistato 14 titoli regionali nelle diverse categorie, mentre il settore giovanile ha ottenuto sei podi, mostrando solidità e continuità di crescita.

Titoli regionali

K1 Ragazze — Dos Santos Janaina

K2 Ragazze — Dos Santos J. / Mudadu Greta

K1 Ragazzi — Trosso Nicolò

K2 Ragazzi — Trosso N. / Maccario Nicolò

K4 Ragazzi — Trosso N. / Maccario N. / Grancini Enea / Sanchez Tommaso

K1 Junior F. e K1 Senior F. — Pompili Viola

K1 Senior M. — Pannuti Alessandro

K1 Master F. — 1) Gianforte Sandra — 2) Longhitano Grazia

K2 Master F. — Gianforte S. / Longhitano G.

K1 Master M. — Pannuti Alessandro

K2 Senior F. — Pompili V. / Gianforte S.

K2 Junior Misto — Pompili V. / Grancini E.

K2 Senior Misto — Pannuti A. / Gianforte S.

Canoa Giovani

Allievi A M — 3° Giordano Riccardo; 6° Zattera Riccardo

Allievi A F — 2° Pannuti Diana

Allievi B F — 6° Pannuti Marta

Allievi B F - 5° Ventura Greta

K1 Cadetti B F — 5° Van den Boom Rafaela

K1 Cadetti B M — 1° Salvi Mattia; 5° Amoui Matteo

K2 Cadetti B Misto — 1° Salvi Mattia; 3° Amoui Matteo / Ghersi Riccardo

K2 Cadetti A Misto — 2° Giordano Davide

k5 Allievi B F - Pannuti M./Ventura G

Una giornata ricca di soddisfazioni per la società sanremese, che conferma la qualità del proprio lavoro tecnico e la forza di un vivaio capace di competere ai massimi livelli regionali.