Canottieri Sanremo, dominio a Genova Pra’: 14 titoli regionali e sei podi nel settore giovanile

La Canottieri Sanremo – sezione canoa mette il sigillo ai Campionati Regionali di Genova Pra’, confermandosi ai vertici della disciplina sulla distanza dei 200 metri. Nella gara disputata domenica scorsa, gli atleti sanremesi hanno conquistato 14 titoli regionali nelle diverse categorie, mentre il settore giovanile ha ottenuto sei podi, mostrando solidità e continuità di crescita.
Titoli regionali
K1 Ragazze — Dos Santos Janaina
K2 Ragazze — Dos Santos J. / Mudadu Greta
K1 Ragazzi — Trosso Nicolò
K2 Ragazzi — Trosso N. / Maccario Nicolò
K4 Ragazzi — Trosso N. / Maccario N. / Grancini Enea / Sanchez Tommaso
K1 Junior F. e K1 Senior F. — Pompili Viola
K1 Senior M. — Pannuti Alessandro
K1 Master F. — 1) Gianforte Sandra — 2) Longhitano Grazia
K2 Master F. — Gianforte S. / Longhitano G.
K1 Master M. — Pannuti Alessandro
K2 Senior F. — Pompili V. / Gianforte S.
K2 Junior Misto — Pompili V. / Grancini E.
K2 Senior Misto — Pannuti A. / Gianforte S.
Canoa Giovani
Allievi A M — 3° Giordano Riccardo; 6° Zattera Riccardo
Allievi A F — 2° Pannuti Diana
Allievi B F — 6° Pannuti Marta
Allievi B F - 5° Ventura Greta
K1 Cadetti B F — 5° Van den Boom Rafaela
K1 Cadetti B M — 1° Salvi Mattia; 5° Amoui Matteo
K2 Cadetti B Misto — 1° Salvi Mattia; 3° Amoui Matteo / Ghersi Riccardo
K2 Cadetti A Misto — 2° Giordano Davide
k5 Allievi B F - Pannuti M./Ventura G
Una giornata ricca di soddisfazioni per la società sanremese, che conferma la qualità del proprio lavoro tecnico e la forza di un vivaio capace di competere ai massimi livelli regionali.