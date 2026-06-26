Tech, Bennet (Iea): "Domanda elettricità per data center crescerà del 20-30% nei prossimi anni"

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(Adnkronos) - "Prevediamo che la domanda di elettricità proveniente dai data center a livello globale raddoppierà nei prossimi quattro anni, registrando una crescita del 20-30% e arrivando a rappresentare il 3% della domanda globale di elettricità. Questi data center necessitano di funzionare 24 ore su 24. Per loro, il nucleare non sarà l'unica fonte di energia, ma si registra certamente un interesse molto maggiore per questa tecnologia in tutto il mondo, compresi i piccoli reattori modulari". Lo ha detto all'Adnkronos Simon Bennett, Energy Innovation Lead International Energy Agency, oggi a Milano, durante la terza giornata del World Tech Conference 2026. imon Bennett, Energy Innovation Lead International Energy Agency