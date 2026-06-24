Proseguono le iscrizioni alla 3° edizione della “San Lorenzo Night Run” in programma sabato 26 giugno

Proseguono le iscrizioni alla terza edizione della “San Lorenzo Night Run”, in programma sabato 27 giugno alle ore 21:30. La gara podistica, di carattere non competitivo, prevede uno sviluppo di 7 Km lungo la pista ciclopedonale, con partenza e arrivo a San Lorenzo al Mare (ex stazione).

Per iscriversi è possibile inviare una mail con i propri dati all’indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com . Il costo del pettorale è di 10 euro. Per le ultime iscrizioni, il giorno stesso della gara sarà poi allestito un desk presso la Porta di Valle San Lorenzo, dalle 17:00 alle 20:30, dove è previsto anche il ritiro dei pettorali.

Il tracciato vedrà i podisti impegnati sulla pista ciclopedonale prima in direzione levante fino quasi a Borgo Prino, dove sarà posizionato il giro di boa che li condurrà nuovamente a ponente verso il traguardo finale.

Al termine della gara, presso piazza Marvaldi, si terrà la cerimonia di premiazione (podio maschile, femminile e giovanile). Previsto anche il pasta party e musica con Dj Nito per concludere in allegria la serata. Alla manifestazione è inoltre prevista la partecipazione speciale dell’associazione di volontariato “Giraffa a Rotelle”, che sarà presente con uno stand di crowdfunding per l’acquisto di aspassobike, un progetto di mobilità sociale e sostenibile finalizzato all'inclusione tramite biciclette adattate a persone con difficoltà motorie.

“Anche quest’anno siamo pronti ad accogliere tutti i podisti che vorranno partecipare alla San Lorenzo Night Run – dichiara l’organizzatrice Nadia Zerbone – Nelle prime due edizioni, nate sulla scia della gara tradizionale in programma a settembre, la manifestazione ha richiamato molti podisti locali, ma anche tanti turisti che hanno approfittato di una vacanza in riviera per correre sulla nostra bellissima pista ciclopedonale”.

L’organizzazione è a cura del Centro Integrato di Via “Il giardino di Magdala”, con la collaborazione tecnica dell’asd Atletico San Lorenzo. La manifestazione ha ricevuto i patrocini dei Comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare, della Pro Loco San Lorenzo e della Porta di Valle San Lorenzo.

Il main sponsor dell’evento sarà Diemme Fiori, della famiglia Di Massa, sempre sensibili e vicini ad eventi soprattutto di carattere sportivo per promuovere il territorio del ponente ligure. Il Comitato Organizzatore desidera inoltre ringraziare anche FitLine Experience Results e Garuda Erboristeria per il sostegno offerto per le premiazioni.

Di seguito l’albo d’oro delle prime due edizioni:

Classifica maschile :

2024 - Maurizio Ferratusco

2025 - Samuele D’Aguì (record della gara con 24’32”)

Classifica femminile

2024 - Stefania Moneta

2025 -Prisca Aeby

Classifica giovanile

2024 - Nicolò Retano

2025 - Enea Cosenza (maschile) e Noemi Marvaldi (femminile)