Ventimiglia, sport da combattimento: Cala del Forte ospita per la prima volta L.I.M.I.T.E (Foto e video)

La terza edizione di L.I.M.I.T.E, light international marcial tournament evolution, si è svolta, per la prima volta, nella splendida cornice di Cala del Forte a Ventimiglia.

I combattenti si sono affrontati in varie discipline. "Al torneo a squadre con protezioni hanno preso parte Blackout Monaco Andrenaline, Gym Genova, il team Maylah Ceraolo di Ventimiglia, 7samu Bra e Ajarn Som Milano che si sono affrontati in diciassette incontri dalla muay thai al k1 e Mma, tutto in versione light" - fanno sapere gli organizzatori.

L'evento sportivo è stato organizzato dal maestro Luca Amor del Club Phuke di Ventimiglia in collaborazione con Cala del Forte e Kombat tour Ventimiglia.