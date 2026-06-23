Imperia, dal 29 giugno al 31 luglio il primo Educamp del Mare promosso dalla Polisportiva Viva Sport

Dal 29 giugno al 31 luglio si svolgerà a Imperia il primo Educamp del Mare, promosso dalla ASD Polisportiva Viva Sport Imperia. L'iniziativa nasce seguendo il format C.O.N.I. e propone un ricco programma di attività sportive connesse al mare e al territorio imperiese.

La sede dell'Educamp sarà la Società Operaia di Mutuo Soccorso Oneglia, in via Santa Lucia 14 a Imperia. Qui i partecipanti avranno la possibilità di conoscere e praticare numerose discipline sportive in un contesto educativo e aggregativo.

Tra le attività previste figurano wind surf, snorkeling, nuoto, nuoto di salvamento, rugby, hockey, basket, dodgeball, ping pong, volley, bocce, pallone elastico leggero, scacchi e giochi tradizionali, oltre ad altre proposte dedicate ai ragazzi.

Gli iscritti saranno seguiti da laureati in Scienze Motorie e da tecnici federali qualificati, con l'obiettivo di garantire un'esperienza sportiva formativa e sicura.

Accanto alle attività sportive, il programma prevede anche momenti educativi dedicati all'igiene dentale e giochi sulla nutrizione, per promuovere corretti stili di vita tra i partecipanti.

Il professor Barisciani e il suo staff attendono i ragazzi per un'estate all'insegna dello sport, dell'educazione e del divertimento.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l'ASD Polisportiva Viva Sport Imperia.