Motori. Alberto Siccardi ha conquistato il primo posto nella sua categoria CIAR

Alberto Siccardi, il giovane pilota da rally Alberto Siccardi, nato a Ospedaletti 23 anni fa, ha conquistato il primo posto nella sua categoria CIAR (Campionato Italiano Assoluto Rally) Sparco Junior nel 54° San Marino Rally che si è svolto sabato 20 giugno. In coppia con il fidato copilota sanremese Stefano 'Fina' Sappracone, Siccardi si è imposto in questa speciale classifica riservata ai sei migliori giovani piloti da rally italiani che gareggiano tutti sulla stessa identica vettura preparata da Aci Team Italia e che quest'anno è la nuova e bellissima Lancia Ypsilon Hf Rally4.

L'Amministrazione Comunale di Ospedaletti intende congratularsi con Alberto Siccardi per l'ottimo risultato ottenuto e conferma tutto il suo sostegno al giovane ospedalettese che rende orgogliosa un'intera comunità cittadina. Proprio l'anno scorso, durante la Rievocazione Storica del Circuito di Ospedaletti, a Siccardi venne consegnata una targa di ringraziamento da parte del Comune per aver vinto, sempre tra gli Junior, il Rally del Lazio-Cassino che gli aveva consentito di chiudere al quarto posto il suo campionato 2025.

Nello scorso mese di aprile, Siccardi è stato nuovamente selezionato per far parte dei migliori sei piloti giovani italiani – under 28 – presi in carico da Aci Sport per poterli preparare, seguire e portare il prima possibile a gareggiare nel Mondiale WRC.

Grazie al successo conquistato a San Marino, ora la coppia Siccardi-Sappracone è balzata al comando della classifica generale con 27 punti dopo due delle sei prove in calendario, con un piccolo margine di due punti su Nerobutto-Zaramella, e cinque su Scalet-Zortea.

“Siamo solo all'inizio del campionato – commenta il Sindaco Daniele Cimiotti – ma se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, noi non possiamo che augurarci il meglio per il futuro del nostro giovane concittadino Alberto”.

Il futuro dice che il CIAR Junior proseguirà ad inizio agosto con il rally Piemonte-Alba, cui seguiranno il Rally del Lazio il 19 settembre, il Sanremo il 17 ottobre, e finirà il 28 novembre con il Rally del Brunello in provincia di Siena.

Il 24 giugno a Ospedaletti si festeggia il Santo Patrono che è San Giovanni. Domani, giorno della vigilia, è il giorno in cui storicamente gli ospedalettesi si riuniscono per un pic-nic in riva al mare 'Aspettando san Giovanni'. Al calar delle tenebre viene acceso un grande falò sulla spiaggia libera davanti al palazzo comunale, e guidato dai bagliori delle fiamme, San Giovanni sbarca sulla riva accolto dalle fiaccole dei suoi discepoli. A sostegno della 'rievocazione' si impegna come sempre l'associazione di volontari 'Descu Spiaretè' guidata dall'instancabile Aldo 'Pantera' Germinale, pronta a distribuire, con un'offerta libera, panini, focaccia e sardenara a chi si presenta sul posto senza cibo e vuole far parte dell'evento.

Il giorno dopo, festivo, vedrà la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, cui seguirà la processione con la statua del Santo per le vie cittadine.