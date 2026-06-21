Old Glorie Italia trionfa al Torneo internazionale Old Stars Sanremo: battuta in finale la Rappresentativa Piemonte

La formazione Nazionale Old Glorie Italia (Roma) si è aggiudicata la 19^ edizione del Torneo internazionale Old Stars Sanremo per veterani over 50, organizzata dall'omonima società della città dei fiori e conclusosi questo pomeriggio allo stadio Comunale di corso Mazzini. In finale la compagine laziale ha superato per 1 a 0 Rappresentativa Piemonte, al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata, giocata con intenso agonismo ma anche con sostanziale correttezza. Nel torneo parallelo over 60, giunto alla settima edizione e giocato nel campo Grammatica, la vittoria è andata all'Auto 3 Sanremo, che ha battuto la Nazionale Old Glorie Italia - molte società erano impegnate in entrambe le competizioni - ai rigori, dopo il 2 a 2 nei tempi regolamentari.

Per la società Old Stars guidata dal presidente Claudio Mujà, presente con la sua squadra over 50, la soddisfazione di aver ancora una volta organizzato al meglio e condotto in porto, grazie al lavoro di molti soci, un evento sportivo (16 le squadre partecipanti) che è diventato un appuntamento fisso del calcio veterani.