La Federazione di Seborga a Lodi in visita alle squadre gemellate della Lombardia

Trasferta a Lodi domenica scorsa per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga che si è recata in visita alle due squadre gemellate della Lombardia Old Subbuteo Club 'Amici Miei' di Calvenzano (Lo) e Bargniff Old Rugby di Pavia.

Occasione dell'incontro la festa annuale organizzata dal club di subbuteo nella sua sede estiva della Cascina Cavrigo di Lodi, un evento che aveva già visto ospite il DS della Federazione del Principato Matteo Bianchini nel 2023 proprio per sancire l'inizio ufficiale di un gemellaggio nato a partire dai primi kit da subbuteo ideati dal Vicepresidente del team lodigiano Flavio D'Attanasio in onore delle divise della nazionale calcistica di Seborga, opere poi realizzate dal Maestro Luciano Bonardi.

Una giornata che anche in questa edizione 2026 è trascorsa all'insegna del divertimento e dell'amicizia con 32 giocatori provenienti da tutto il nord Italia che si sono sfidati sui tavoli del torneo organizzato dagli 'Amici Miei' in un anno molto importante che sancisce il ventennale della nascita in Italia del movimento dell'Old Subbuteo, un richiamo all'origine del gioco non solo dal punto di vista dei materiali usati ma anche dello spirito di convivialità che lo animava: "Siamo molto lieti - ha commentato il DS Bianchini - di essere tornati a trovare questo fantastico club in una ricorrenza così importante. Ringraziamo di cuore per l'invito il Sig. Flavio D'Attanasio, il Presidente Davide Urso, il referente Maurizio Ponzinibi, il Segretario Roberto Gazzola e tutto il team che anche quest'anno ha organizzato una giornata memorabile in uno scenario davvero bellissimo. Tutto è stato curato nei minimi particolari a partire dal torneo fino all'aspetto gastronomico di notevole qualità passando per la goliardia con le diverse edizioni dell'evento che vengono ogni volta dedicate a tematiche molto curiose come ad esempio i presidenti più vulcanici della storia della serie A o le squadre di club del calcio africano."

Un evento che ha permesso così alla FCPS di formalizzare un altro gemellaggio in terra lombarda, già in cantiere da alcuni mesi, con il Bargniff Old Rugby di Pavia: "Desideriamo ringraziare - prosegue Bianchini - il Sig. Alessandro Corsico esponente dell'Old Subbuteo Club 'Amici Miei' ma anche presidente del Bargniff Old Rugby con il quale abbiamo avviato una bellissima collaborazione. Anche loro, come gli Amici Miei, recheranno il nostro logo sulle maglie da gioco e con grande gioia andremo ad assistere ad una loro partita alla prima occasione. Ringraziamo inoltre Alessandro Dowlatshahi de 'La Provincia Pavese' che durante l'evento ci ha contattati per un articolo riguardante questo gemellaggio."