Trofeo Carciofo d'Oro, a Pompeiana una giornata di sport e amicizia: in 27 terne sui campi di petanque

Una domenica all'insegna dello sport, della convivialità e della passione per la petanque. A Pompeiana si è svolta la nuova edizione del Trofeo “Carciofo d'Oro”, appuntamento ormai tradizionale e particolarmente atteso dagli appassionati della disciplina, che anche quest'anno ha richiamato un elevato numero di partecipanti e spettatori. Sui campi di gara si sono confrontate ben 27 terne, protagoniste di una giornata caratterizzata da agonismo, correttezza e spirito sportivo. Numerosi anche gli appassionati presenti a bordo campo, che hanno seguito le sfide contribuendo a creare un'atmosfera di festa e partecipazione.

Oltre ai premi messi in palio dalla Federazione, gli organizzatori hanno voluto valorizzare anche una delle eccellenze del territorio. Tra i riconoscimenti assegnati ai partecipanti figuravano infatti alcune bottiglie del rinomato Moscatello di Taggia offerte dall'azienda Ferrari di Terzorio, un omaggio particolarmente apprezzato dai presenti. La manifestazione ha rappresentato ancora una volta un momento di incontro e socializzazione, nel segno dei valori che da sempre accompagnano la petanque: rispetto reciproco, amicizia e condivisione. Una giornata vissuta all'insegna della tranquillità, del gioco e dell'empatia, come hanno sottolineato gli stessi organizzatori al termine della competizione.

Sul piano sportivo a dominare è stata la San Giacomo Imperia, capace di conquistare i primi due gradini del podio. La vittoria è andata alla terna composta da Gabriele Agnese, Cristiano Agnese e Davide Bertone, che si è aggiudicata il Trofeo Carciofo d'Oro al termine di un percorso convincente. Secondo posto per un'altra formazione della San Giacomo Imperia, composta da Manuel De Paola, Danilo De Paola e Giuseppe Sebastiani. A difendere i colori di casa ci ha pensato invece la terna del Pompeiana formata da Fabio Lanteri, Roberto Papa e Marco Squarciafichi, che ha conquistato un meritato terzo posto davanti al pubblico amico.

L'ennesima edizione del Trofeo Carciofo d'Oro va così in archivio con un bilancio positivo, confermando il forte legame tra Pompeiana e la petanque e la capacità della manifestazione di richiamare ogni anno atleti, appassionati e semplici curiosi in una giornata dedicata allo sport e alla valorizzazione del territorio.