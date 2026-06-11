Questo weekend al Golf degli Ulivi di Sanremo la tappa sanremese della LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026 (Foto)

La manifestazione si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 100 golfisti, tra cui diversi giocatori internazionali, confermando ancora una volta il ruolo del Circolo Golf degli Ulivi come punto di riferimento sportivo e sociale per il Ponente Ligure.

Il programma prevede due giornate di gara con formule diverse. Sabato si giocherà con formula “Stableford a coppie”, mentre domenica sarà la volta della “Louisiana a coppie”, modalità particolarmente apprezzata per il gioco di squadra e per il clima di partecipazione che riesce a creare in campo.

Anche quest’anno la competizione sarà accompagnata da un importante programma di premi, con riconoscimenti per le principali categorie di gara e numerosi premi a estrazione riservati ai partecipanti. Un elemento che contribuisce a rendere l’appuntamento non solo una competizione sportiva, ma anche un momento di incontro e convivialità per soci, ospiti e appassionati.

La novità dell’edizione 2026 è rappresentata dalla Classifica Combinata, che collegherà la tappa di Sanremo alla successiva gara in programma sabato 4 luglio al Golf Club Garlenda. Il risultato ottenuto nelle due giornate sanremesi sarà infatti considerato insieme alla prova individuale di Garlenda, con l’assegnazione di un premio speciale al vincitore assoluto della combinata: un ideale collegamento tra due importanti realtà golfistiche della Riviera di Ponente.

La tappa di Sanremo si inserisce nel calendario della LiguriaHomes Casamare Golf Cup 2026, realizzata con il supporto del gruppo immobiliare LiguriaHomes Casamare & Hamptons.

Per informazioni e iscrizioni alla tappa di Sanremo è possibile contattare la Segreteria del Circolo Golf degli Ulivi: info@golfsanremo.com - 0184 557093.