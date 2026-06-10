Superano gli esami di passaggio di grado, pioggia di cinture colorate per gli atleti della scuola di Aikido di Ventimiglia (Foto)

Serata di sorrisi, emozioni e meritati riconoscimenti. Pioggia di cinture colorate per gli atleti della scuola di Aikido di Ventimiglia.

Lunedì 8 giugno, la scuola di Aikido di Ventimiglia ha, infatti, consegnato le nuove cinture ai bambini e ai ragazzi che venerdì 5 giugno hanno sostenuto con successo gli esami di passaggio di grado. "Tutti promossi gli allievi del corso bambini e ragazzi, premiati per l'impegno, la costanza e la serietà dimostrati durante l'intero anno di pratica e confermati nel giorno dell'esame" - fanno sapere dalla scuola di Aikido di Ventimiglia - "La più piccola del gruppo, una bambina di appena cinque anni, ha affrontato la prova con lo stesso entusiasmo dei compagni più grandi, fino al più grande degli allievi, di 14 anni. Ognuno ha sostenuto l'esame con concentrazione, determinazione e grande impegno. Una vera e propria pioggia di cinture colorate che celebra non solo i progressi tecnici degli allievi ma soprattutto il loro percorso di crescita personale, nel segno dei valori più autentici dell'Aikido e del lavoro svolto quotidianamente sul tatami".

A guidare il corso è il maestro Simone Braini, 6º Dan, che pratica Aikido dal 1985 e vanta una lunga esperienza nell'insegnamento ai più giovani: dal 1999 segue, infatti, il settore bambini e ragazzi con ben 27 anni di attività dedicati alla formazione delle nuove generazioni. Al suo fianco collaborano gli assistenti Biagio e Krystyna, entrambi 3º Dan, figure di riferimento preziose che, con passione e competenza, coadiuvano attivamente alla crescita tecnica ed educativa dei ragazzi, contribuendo a creare un ambiente sereno, accogliente e stimolante. "L'aikido non è soltanto un'arte marziale giapponese: rappresenta anche un importante percorso educativo, capace di trasmettere ai più giovani valori fondamentali come il rispetto per gli altri, la disciplina, l'educazione, l'attenzione e la capacità di concentrazione. Aspetti che accompagnano la crescita dei ragazzi ben oltre il tatami" - sottolinea il maestro Simone Braini - "Il corso proseguirà fino alla fine di giugno, per poi riprendere regolarmente il 2 settembre 2026. Chiunque desideri avvicinarsi a questa disciplina potrà partecipare gratuitamente ad alcune lezioni di prova. Il corso bambini/ragazzi è seguito da un maestro con una lunga esperienza nella pratica e nella formazione dei più giovani, affiancato da collaboratori qualificati che contribuiscono a creare un ambiente sereno, accogliente e stimolante. Gli allenamenti si svolgono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30 presso il dojo di Ventimiglia, in via Roma 63, sotto il Centro Studi. Per informazioni e prenotazioni delle prove gratuite è possibile contattare il numero 349 5877579".

Gli allievi promossi sono:

Cintura viola: Viola, Lorenzo e Philip.

Cintura verde/blu: Mirei, Maya e Asia.

Cintura arancione: Alex, Giorgio, Barbara, Giulia, Diya e Gaia.

Cintura gialla/arancione: Myroslava, Maya e Mateo.

Cintura gialla: Giada, Ismail, Giada, Giorgia, Zoe, Damian e Camilla.

Cintura bianca/gialla: Nina.