Ventimiglia travolgente: 5-1 alla Campese e finale promozione conquistata

Vittoria travolgente per il Ventimiglia che supera largamente i genovesi della Campese nella semifinale play-off valida per l'accesso alla finale regionale di categoria e alla possibilità molto concreta di ritornare in promozione qualora vincessero anche la finale prevista domenica prossima in campo neutro contro un'altra genovese, il Casarza Ligure.I granata, partivano col piglio giusto e al 16', con Lodovici,impegnava il portiere Calizzano che deviava sul palo la sfera.Al 24', i frontalieri protestavano con l'arbitro per un sospetto fallo di mano in area, ma Bergonzi, faceva proseguire.A sorpresa, al 28' passavano in vantaggio i genovesi: una punizione di Mancini, non era trattenuta da Dodaro permettendo così a Spanò di mettere in rete.Il Ventimiglia, reagiva immediatamente con Cassini e Ala, ma Calizzano faceva buona guardia.Il portiere genovese, ancora in evidenza bloccando in due tempi la spettacolare rovesciata di Sparma.Il pareggio era maturo e avveniva al 46'. In pieno recupero, Ala metteva in mezzo per Gambacorta che con bel gesto atletico, in tuffo, di testa metteva alle spalle di Calizzano.Nella ripresa, avvio travolgente dei granata che ribaltavano il risultato dalla propria parte. Già al 5', era Sparma che impegnava in due occasioni la retroguardia genovese che però subiva due reti in 3'. Al 10' era ancora Gambacorta a segnare dopo aver ripreso una ribattuta in area e al 113' era invece Lodovici a mettere in rete sfruttando il superbo assist di Sparma. Un minuto dopo, era proprio Sparma a mancare il poker col portiere superato calciando sull'esterno della rete.Al 26', ci provava Cassini, ma Calizzano stavolta non si faceva sorprendere; nulla poteva però, sul pallonetto confezionato da Bastita al 36' per il poker granata. Allo scadere, Romeo veniva atterrato in area e lo specialista Addiego, al 46' su rigore, poteva realizzare la manita per il Ventimiglia. con questo eclatante successo, i granata decideranno il loro destino fra una settimana quando nella finale per l'accesso al prossimo campionato di Promozione affronteranno i genovesi del Casarza Ligure.Queste le formazioni . VENTIMIGLIA: Dodaro,Aretuso, Berruti, Biffi,Addiego Cassini, Lodovici, Bastita, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Romeo, Bacigaluppi, Bertone, Luci, Rea. CAMPESE: Calizzano,Banchieri,Musso,Spanò, Ardinghi, Oliveri, Aiello, Rossini, Cancilla, Criscuolo, Mancini. Allenatore: Meazzi. Sono subentrati:Bahiti,Donato F. Arbitro: Christian Bergonzi di Savona. Assistenti: Florjana Doci e Andrea Chiefalo di Savona.