Correre senza dolore, prevenzione e recupero: a Vallecrosia al Mare incontro con il dottor Marco Curti (Foto e video)

Correre senza dolore, prevenzione e recupero è stato il tema al centro dell'incontro del ciclo 'Oltre il traguardo' andato in scena venerdì scorso nella sala polivalente del comune di Vallecrosia al Mare.

Il dottor Marco Curti, laureato in Fisioterapia, fisioterapista del Piatti Tennis Center e titolare dello studio fisioterapico Marco Curti, ha illustrato al pubblico presente come prevenire, gestire e recuperare al meglio dagli infortuni legati alla corsa attraverso un approccio pratico e multidisciplinare. "Il dottor Curti ha parlato degli infortuni più frequenti nei runner, delle cause, della prevenzione e del trattamento; del protocollo RICE, spiegando che cos'è, quando e come applicarlo; del ruolo del fisioterapista nel recupero funzionale; del recupero, degli strumenti e delle strategie per ottimizzarlo e dell'importanza del lavoro multidisciplinare per la performance e per la salute" - fanno sapere gli organizzatori - "E' stato un piacere organizzare questo seminario durante il quale abbiamo imparato nuove informazioni molto utile. Abbiamo avuto anche l'onore di ospitare persone che non fanno parte della nostra associazione. Il nostro obiettivo è stato perciò raggiunto: proporre alla popolazione incontri utili e interessanti".

L'evento è stato proposto dall'Atletica Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia al Mare. "Il prossimo appuntamento sarà sabato 6 giugno dalle 10.30 alle 12 nella sala polivalente del Comune insieme a Luca Piccolo, leader running Decathlon Monaco, tecnico Fidal 1° livello e atleta mezzofondo e fondo, che si soffermerà sull'evoluzione della calzatura da corsa, performance e biomeccanica. Sarà un'occasione per scoprire cosa c'è davvero dietro ogni passo per scegliere con consapevolezza come muoversi nel mondo. Affronterà l'anatomia e tecnologia della scarpa, la biomeccanica, il trend di mercato e sostenibilità" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è gradita la prenotazione a 3485686204 o via email a atleticavallecrosia@gmail.com visto che alla fine del convegno verrà offerto un rinfresco. Sarà, inoltre, possibile effettuare una donazione a sostegno dell'attività dell'associazione".